  Os melhores recursos do Android 10

O Google atualizou o Android para o Android 10 e agora está lançando a atualização. O Google prometeu que está "trabalhando com vários parceiros para iniciar ou atualizar dispositivos" para o Android 10. Se você possui um telefone que ainda não foi atualizado, precisará esperar de algumas semanas a vários meses para obter a atualização.

Alguns dispositivos, incluindo os mais antigos, podem nem recebê-lo. Estamos mantendo uma lista de quando o Android 10 chegará para o seu telefone aqui .

As principais atualizações do Android geralmente têm nomes com tema de sobremesa, em ordem alfabética. No entanto, meses antes do lançamento, eles têm codinomes. Por exemplo, o Android Pie era o Android P e , antes disso, o Android Oreo era o Android O. Este ano, tivemos o Android Q. Felizmente, o Google não nos deu o Android Quiche. Em vez disso, abandonou os nomes doces e decidiu usar os números, começando com o Android 10.

Na superfície, o Android 10 se parece muito com o Pie. São muitos negócios, como sempre.

Aqui estão alguns dos maiores recursos incluídos no Android 10.

Os usuários do Android 10 podem ativar um modo escuro para escurecer tudo, desde notificações até as configurações. Ao contrário dos temas escuros anteriores incorporados à experiência padrão do Android, no entanto, ele se aplica a todos os aplicativos que também o suportam.

Veja como ativá-lo:

Vá para Configurações> Tela Ative o "Tema escuro".

Se você procurar no menu de configurações rápidas (deslize de cima para baixo), também poderá acessar um botão de modo escuro. Pode ser necessário clicar no ícone de lápis no canto inferior esquerdo do menu suspenso configurações rápidas para encontrar a nova configuração.

O Android 10 vem com novas ferramentas projetadas para ajudá-lo a se desconectar. O maior deles é o Modo de Foco. Veja como ativá-lo:

Para ativar o novo modo de foco, você deve ter o aplicativo Digital Wellbeing . Vá para Configurações> Bem-estar digital e controle dos pais> Maneiras de desconectar. Você verá três opções - toque em cada uma para configurá-la: Painel (defina cronômetros para aplicativos específicos); Desacelerar (use Luz Noturna para colorir a tela com pouca iluminação e ativar Não Incomodar); Modo de foco (pause aplicativos como o Facebook ou o Instagram para que você possa literalmente se concentrar e não se distrair).

Com o Live Captions, o Google Assistant pode processar a fala no dispositivo com uma latência quase zero, fornecendo transcrições em tempo real, mesmo quando você não tem conexão de rede. Pense nelas como legendas em tempo real para quase tudo no seu telefone e tudo acontece localmente no dispositivo. As legendas ocultas são cruciais para as pessoas surdas e com deficiência auditiva. Você poderá ativar esse recurso nas configurações de acessibilidade.

O botão Voltar, um recurso de navegação clássico no Android, foi abandonado no Android 10. Como alternativa, a atualização inclui um conjunto completo de gestos para que os usuários do Android possam ir além dos botões, virtuais ou não. Portanto, em vez dos três ícones na parte inferior da tela, você verá uma faixa preta com um traço branco no centro (ou faixa branca com fundo preto, dependendo da cor de fundo da página).

O Google tornou os gestos opcionais, no entanto. Veja como habilitá-los:

Vá para Configurações> Sistema> Gestos> Navegação do sistema (ou navegação com 3 botões) Nas três opções, selecione "Navegação por gestos". Haverá um tutorial dos vários gestos e como usá-los.

Você pode clicar nas rodas dentadas de configurações à direita de "Navegação por gestos" para definir a sensibilidade da tela ao deslizar o dedo para trás.

O Android 10 inclui novos recursos de privacidade, como novas permissões de localização, restrições ao início da atividade em segundo plano, alterações nos dados e identificadores e muito mais! Descubra como testar e atualizar seus aplicativos nesta postagem. # Android10



No Android 10, agora você pode definir permissões para que um aplicativo possa rastrear sua localização apenas enquanto estiver em uso. Para descobrir quais dos seus aplicativos têm permissão para rastrear sua localização e alterar isso, siga estas etapas:

Vá para as configurações Vá para Aplicativos e notificações> Gerenciador de permissões> Localização Você obterá uma lista de todos os aplicativos que têm permissão para rastrear a localização do seu telefone. Toque em cada um para alterar sua permissão para "Permitir o tempo todo", "Permitir apenas enquanto estiver usando o aplicativo" ou "Negar".

Há um novo menu Configurações de privacidade. É onde você pode encontrar itens como controles de notificação para a tela de bloqueio, além de um gerenciador de preenchimento automático de formulários e vários outros recursos de privacidade.

No Android 10, você obtém mais opções de controle de notificação. Quando você desliza uma notificação, poderá marcar as notificações desse aplicativo como "silenciosas" (para interrompê-las) ou "alertas" (para que você receba um ping). Se você não gostar, pode pressionar a opção "desativar notificações".

Esta é a solução do Google para uma melhor multitarefa em um telefone. Isso nos lembra os Chat Headers do Facebook Messenger, mas essa implementação do Android 10 será em todo o sistema. Em uma postagem no blog de desenvolvedores do Android , o Google forneceu diretrizes para os desenvolvedores implementarem o recurso em seus aplicativos.

O Bubbles funciona assim: quando um alerta é recebido de um aplicativo que usa o Bubbles, uma pequena notificação circular é exibida na tela para você tocar. Para um aplicativo de mensagens, por exemplo, você deve tocar na notificação de bolha para talvez exibir um segmento de conversa ou responder sem ter que iniciar o aplicativo inteiro. O Google sugeriu que os desenvolvedores também pudessem usar o Bubbles para anotações, horários de chegada e chamadas.

O Google está incluindo limites no acesso que os aplicativos terão a fotos, vídeos, áudio e arquivos baixados nos dispositivos.

Mais controle sobre como os aplicativos são retomados e pausados quando executados em segundo plano.

Uma nova API do painel de configurações que permitirá que os desenvolvedores pressionem um menu pop-up para configurações como Bluetooth, Wi-Fi e NFC, para que os usuários não precisem sair dos aplicativos para voltar às configurações.

Atalhos de compartilhamento aprimorados, projetados para tornar os objetivos de compartilhamento mais óbvios, para que você possa ir direto para outros aplicativos.

O Google Assistant poderá fazer coisas específicas nos seus aplicativos favoritos. Pense: "Ei, Google, comece minha corrida no Nike Run Club".

O Google oferece suporte a telefones dobráveis - há até um emulador de tela dobrável para Android 10, para que os desenvolvedores possam ver a aparência de seus aplicativos.

Abra Configurações no seu telefone Vá para Sistema> Avançado> Atualização do sistema

Se a atualização do Android 10 estiver disponível para o seu telefone específico, ela aparecerá e levará alguns minutos para instalar. Se a atualização ainda não estiver disponível, será necessário aguardar mais. Dependendo do telefone e do fabricante, pode demorar várias semanas ou meses para receber a atualização, se é que ela chega. Para saber mais sobre quais telefones poderão atualizar para o Android 10, consulte nosso guia separado.