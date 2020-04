Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está começando a lançar sua tecnologia Google Duplex, que soa humana, para usuários em mais países, incluindo o Reino Unido.

Com o Duplex, você pode solicitar ao Google Assistant que ligue para as empresas para fazer reservas, marcar compromissos, obter horas de operação e muito mais. O Google Duplex está em teste desde que estreou em maio de 2018 e, embora o Google prometa adotar uma "abordagem lenta e medida" com essa tecnologia, ele já foi lançado em 48 estados dos EUA e está se expandindo internacionalmente.

O Google Duplex é uma tecnologia que fornece um novo recurso do Assistente do Google. Anunciado como um sistema totalmente automatizado, o Google Duplex pode essencialmente fazer chamadas para você, mas com uma voz humana com som natural em vez de robótica. Ele é capaz de entender "frases complexas, discursos rápidos e observações longas", de acordo com o Google, que prevê o uso do Duplex para agendar compromissos e reservas.

Não há curva de aprendizado nem etapa extra para configurar o Duplex.

Quando você encontra uma empresa usando a Pesquisa Google, o Google Maps ou o Google Assistant, pode solicitar ao Google Assistant que ligue para você em seu nome, para tarefas como marcar um compromisso. O Assistente do Google confirmará detalhes específicos, como horário, tipo de serviço ou tamanho da parte preferida.

Depois que essas informações forem confirmadas, o Google Assistant tentará marcar uma consulta usando um parceiro de reservas on-line (se disponível) ou ligando para a empresa usando a tecnologia de chamada automática por voz Duplex. O Google disse que as chamadas são gravadas para garantir a qualidade.

A Duplex pode ligar para qualquer empresa americana que tenha suas informações listadas no Google . O Google disse que as empresas que optaram por receber chamadas receberão chamadas do Google Duplex para confirmar o horário de feriado, como horário de abertura e fechamento do Dia de Ação de Graças, além de fazer reservas. Mas as empresas podem optar por não receber essas chamadas acessando as configurações na conta do Google Meu Negócio .

O Google Duplex foi lançado inicialmente apenas para perdedores de dispositivos Pixel. E, a princípio, chamaria apenas restaurantes selecionados em Nova York, Atlanta, Phoenix e SF. No entanto, o serviço de chamadas automatizado e alimentado por inteligência artificial do Google agora está mais amplamente disponível. O duplex agora está ativo em 48 estados dos EUA ( veja a lista completa aqui ). E, de acordo com esta página de suporte, o Duplex também foi ao ar recentemente na Nova Zelândia, Austrália, Canadá e Reino Unido.

