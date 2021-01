Como usar o painel do Android Digital Wellbeing

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você gostaria de ter mais controle sobre as demandas de sua atenção?

Felizmente, o Google desenvolveu um conjunto de ferramentas para usuários do Android que desejam encontrar o equilíbrio certo com a tecnologia. Chamado de painel do Bem-estar Digital, está no menu de configurações do Android e foi projetado para mostrar seus hábitos de uso do smartphone. Ele também fornece acesso a ferramentas úteis, como temporizadores de limite de aplicativos e um modo de “desaceleração” para ajudá-lo a se concentrar em dormir.

Aqui está o que você precisa saber.

No I / O 2018 , o Google revelou um novo conjunto de ferramentas no Android Pie chamado painel do Bem-estar Digital. O Google descreveu as ferramentas como parte de sua nova iniciativa de "bem-estar digital", na qual se concentra em ajudar as pessoas a serem mais saudáveis em suas vidas reais e digitais. O Google descobriu que 70 por cento das pessoas querem ajuda com o bem-estar digital.

Desde então, tivemos duas novas atualizações principais (Android 10 e Android 11), mas o Bem-estar digital continua sendo uma parte importante dessas compilações de software e é um recurso que está sendo aprimorado lentamente.

A ideia do Google é que quando as pessoas recebem as ferramentas para se desconectar facilmente, elas podem aproveitar mais suas vidas e estar totalmente presentes. Claro, embora muito do tempo que passamos em nossos telefones seja realmente útil, parte dele poderia honestamente ser gasto em outras coisas - como aquele projeto de costura que você está querendo fazer ou aqueles canteiros de jardim que você está ansioso para Construir. Portanto, com o painel de controle, o Google nos deu recursos essenciais para ajudar a gerenciar nosso tempo de tela.

Para os pais, também há a opção de gerenciar seu Family Link para monitorar os tempos de tela dos seus filhos em seus dispositivos, sejam eles telefones e tablets Android ou Chromebooks.

O painel do Bem-estar digital no menu de configuração do Android permite que você veja quanto tempo você gastou em aplicativos durante o dia, quantas vezes você desbloqueou seu dispositivo em um dia e quantas notificações você recebeu em um dia. Você será capaz de se aprofundar em qualquer uma dessas coisas. Por exemplo, você pode tocar em um aplicativo, como o Gmail , para ver o quanto você usou o aplicativo, digamos, no sábado.

Os desenvolvedores poderão fornecer análises ainda mais detalhadas para que você possa ver como está gastando tempo em seus aplicativos. O Google disse que está permitindo que eles façam isso para que você possa determinar se está experimentando um "envolvimento significativo" em qualquer aplicativo. Por exemplo, o YouTube do próprio Google receberá um link direto para que você possa ver seu tempo total de exibição no celular e no desktop.

Por meio do painel, o Android permite definir limites de tempo em aplicativos específicos. Então, para o Snapchat, por exemplo, você pode definir um cronômetro para 15 minutos ou 30 minutos ou 45 minutos. Então, seu dispositivo irá cutucá-lo quando você estiver perto do seu limite de tempo, lembrando-o gentilmente de que é hora de fazer outra coisa. Melhor ainda, no resto do dia, o ícone desse aplicativo ficará acinzentado para lembrá-lo de sua meta.

Bem-estar digital não se trata apenas de definir limites de tempo em seus aplicativos, trata-se de fazer seu telefone trabalhar em seu benefício. Um desses benefícios é ajudá-lo a dormir à noite. Há anos que se observa que a luz azul nas telas mantém você acordado por mais tempo, e o modo de hora de dormir está lá para ajudá-lo a desligar o telefone e garantir que ele não atrapalhe seu ritmo circadiano natural.

Na tela do modo Hora de dormir, você pode ativar o modo Não perturbe para a hora de dormir, que bloqueia todas as notificações, exceto contatos de contatos importantes (no caso de alguém precisar entrar em contato com você em caso de emergência). Você também pode habilitar Escala de cinza que torna a tela preto e branco, tornando-a mais relaxante e tornando menos provável que você queira assistir a vídeos e jogos tarde da noite. Também é útil para leitura de e-books.

Depois de ativados, você passa por um processo de configuração em que pode definir a hora em que deseja que o modo de hora de dormir seja ativado e em que dias. Ou você pode configurá-lo para iniciar automaticamente quando colocar o telefone em carga após as 21h.

Quando está tudo ativo, você pode personalizá-lo ainda mais desativando o recurso Always On Display quando estiver no modo de dormir, para que a tela fique completamente escura.

Os aplicativos podem distrair e incentivar a procrastinação durante os momentos em que você realmente prefere ser produtivo. Especialmente em uma época em que tantas pessoas trabalham em casa. O modo de foco ajuda você, na medida em que desativa aplicativos específicos durante esses momentos.

Toque em Modo de foco e você verá uma lista de aplicativos com caixas de seleção ao lado de seus nomes. Basta selecionar os aplicativos que mais te distraem, seja o Twitter, um jogo viciante que você não consegue parar de escolher ou qualquer outro aplicativo.

Depois de selecionar seus aplicativos desagradáveis, você pode alternar manualmente para o modo Focus para desativá-los ou definir uma programação para que aconteça em dias específicos em horários específicos. Por exemplo, durante o horário de trabalho.

Escrito por Maggie Tillman e Cam Bunton.