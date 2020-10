O que é o chip Soli do Google e como funciona o Motion Sense?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou o Projeto Soli em 2015 durante uma sessão em sua I / O Developer Conference. Desde então, a divisão ATAP (Tecnologia Avançada e Projetos) do Google vem desenvolvendo a tecnologia, que pode ser usada em wearables, telefones, computadores, carros e dispositivos IoT.

Isso é tudo que você precisa saber sobre o chip Soli do Google, incluindo o que é, como funciona e o que faz nos telefones Pixel 4 e Pixel 4 XL .

O Soli do Google é um chip desenvolvido especificamente para rastrear seu movimento em escala microscópica. Ele usa um radar em miniatura para rastreamento de movimento em tempo real da mão humana; é capaz de rastrear movimentos abaixo de um milímetro em altas velocidades com grande precisão.

O chip Soli mede apenas 8 mm x 10 mm e incorpora o sensor e o conjunto de antenas em um único dispositivo, o que significa que pode ser usado até nos menores wearables . Ele não tem peças móveis, consome muito pouca energia, não é afetado pelas condições de luz e funciona com a maioria dos materiais, o que o torna uma tecnologia bastante interessante.

Junto com o chip, o Google ATAP está desenvolvendo uma linguagem para interagir com dispositivos por meio de gestos. Dispositivos equipados com chip Soli podem usar um conjunto universal de gestos. O Google chama isso de Gestos de ferramenta virtual e eles envolvem coisas como pressionar um botão invisível entre o polegar e o dedo indicador ou girar um botão esfregando o polegar e o indicador.

A ideia é que esses gestos pareçam físicos e responsivos graças ao feedback de dedos se tocando, mesmo que o gesto em si seja virtual.

Pronto para alguma ciência? Esperemos.

O chip Google Soli usa radar, por isso funciona emitindo ondas eletromagnéticas com objetos dentro do feixe refletindo informações de volta para a antena, de acordo com o Google ATAP . As informações coletadas do sinal refletido - coisas como atraso de tempo ou mudanças de frequência - fornecem ao dispositivo informações sobre a interação.

Soli percebe "mudanças sutis no sinal recebido ao longo do tempo. Ao processar isso ... Soli pode distinguir movimentos complexos dos dedos e formas das mãos dentro de seu campo."

Os controles de gestos são reconhecidos graças a uma série de maneiras diferentes de interpretar as informações, incluindo dados brutos de radar, aprendizado de máquina, gestos prováveis e interações predefinidas.

Soli tem o potencial de mudar a maneira como usamos todos os dispositivos - de telefones a wearables e tudo mais. Os wearables são provavelmente o lugar mais óbvio e natural para aplicar a tecnologia porque esses tipos de dispositivos geralmente têm telas tão pequenas (e há uma necessidade óbvia de opções de entrada mais ricas e funcionais neles).

O Apple Watch , por exemplo, tem a coroa digital física que fornece aos usuários maneiras adicionais de navegar na interface do WatchOS . Um smartwatch que incorpora o chip Soli não precisaria de uma coroa digital, porque você seria capaz de acenar com os dedos para fazer as coisas, como simular o abaixamento de um dial de volume para diminuir o volume ou simular o pressionamento de um botão para girar algo ligado ou desligado.

No entanto, o smartphone Google Pixel 4 foi o primeiro dispositivo a incorporar o chip Soli. Ele permitia controles por gestos, como os usuários simplesmente acenando com as mãos para pular músicas, colocar alarmes em soneca e silenciar chamadas telefônicas. Diz-se que essas capacidades se expandem com o tempo, com o Google dizendo que este é apenas o começo do que vai oferecer, embora com o Google agora aparentemente abandonando a tecnologia no Pixel 5 , esse pode não ser o caso.

O Motion Sense foi projetado para ajudá-lo a usar seu telefone sem ter que tocá-lo. Embora o Google tenha o Google Assistant por vários anos oferecendo interação por voz, o Motion Sense com tecnologia do chip Soli oferece uma gama de interações que você pode controlar com a mão.

O Motion Sense ajuda você a realizar tarefas em seu # pixel4 sem tocá-lo. Deslize para pular uma música, silencie uma chamada com um toque de sua mão e desbloqueie seu telefone super rápido com o desbloqueio facial. #madebygoogle pic.twitter.com/HAIBtBUsxE - Google (@Google) 15 de outubro de 2019

O Google basicamente os categoriza como presença, alcance e gestos. O Motion Sense pode detectar quando sua mão está se aproximando do telefone para acordá-lo, por exemplo. Isso é usado para acionar os sensores de desbloqueio facial, o que significa que você poderá desbloqueá-lo mais rápido do que os sistemas que precisam que você pegue o telefone para fazê-lo funcionar, por exemplo.

O exemplo fornecido costuma ser a passagem de música, mas também há o cancelamento de temporizadores e alarmes ou o silenciamento da campainha. No momento, são coisas pequenas, mas podem ser úteis se você estiver dirigindo, por exemplo, ou quando o telefone estiver em uma mesa de cabeceira. Novamente, há mais em desenvolvimento para Soli - mas esse hardware levou a uma testa maior nos dispositivos Pixel. A questão é se a funcionalidade superará o desejo por um design de dispositivo mais refinado.

O vídeo abaixo não apenas mostra como o chip Soli funciona quando aplicado a uma variedade de dispositivos e diferentes cenários, mas também dá mais detalhes sobre por que o Google desenvolveu a tecnologia pela primeira vez.

O Google ATAP está procurando desenvolvedores para desenvolver, testar e construir aplicativos Soli. Atualmente apenas o Pixel 4 está aproveitando o chip Soli.

Os desenvolvedores podem se inscrever na lista de discussão para obter as atualizações mais recentes sobre a tecnologia.

Escrito por Britta O'Boyle. Edição por Chris Hall.