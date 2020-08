O que é o Android One, quais são seus recursos e quais dispositivos o executam?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Android pode ficar confuso. Havia nomes de "doces" - KitKat, Oreo, Pie, etc - mas também havia números de versão. A versão mais recente é o Android 11 para lançar em breve, com o Google descartando os nomes das sobremesas para tornar as coisas mais claras. Então, o que é o Android One?

O Android One foi originalmente projetado para usuários iniciantes de smartphones em mercados emergentes. Ele foi apresentado na conferência de desenvolvedores de E / S do Google em 2014.

Os dispositivos Android One originais surgiram na Índia, encaixando-se nessa proposta de nível básico, mas as coisas mudaram, com os lançamentos mais recentes em 2020 trazendo o Android One para o nível médio e principal, e saindo dos "mercados emergentes" originais ambição.

Programa de certificação do Google

Originalmente concebido para dispositivos básicos em mercados emergentes

Oferece uma experiência padrão do Android

O Android One é um programa desenvolvido pelo Google para fabricantes de hardware que fazem smartphones. Ser parte do Android One - e rotulado como tal na parte traseira do telefone - traz consigo a garantia de que é uma versão sólida e estável do Android que não é carregada com outros aplicativos, serviços e bloatware.

Essencialmente, é uma experiência padrão do Android.

O Android One vem sem nenhum dos itens que os fabricantes gostam de incorporar - sem skins, sem aplicativos duplicados, sem serviços adicionais. Isso significa nenhum aplicativo Microsoft Office ou Facebook pré-carregamento, nenhum aplicativo de notícias adicional e nenhuma alteração no teclado.

O objetivo do Google aqui é facilitar a disseminação do Android controlado pelo Google por meio de produtos atraentes. É um pouco como o antigo programa Nexus, mas em vez de serem dispositivos vendidos pelo Google diretamente, são dispositivos Android feitos por outros parceiros de hardware.

O maior defensor do Android One é a Nokia, que possui um portfólio completo de aparelhos que usam o software.

Nokia é o maior parceiro

O HTC U11 Life foi o primeiro aparelho Android One anunciado em 2017. Desde então, a Nokia assumiu um grande compromisso com o Android One, que realmente colocou o esquema no radar, com uma gama completa de aparelhos desde o Nokia 5.3 até o Nokia 9 PureView .

A LG entrou na lista com o LG G7 One, enquanto o Xiaomi Mi A2 também roda no Android One, em vez do MIUI normal da empresa. Motorola One é outro exemplo, lançando toda uma família de telefones Android One, como o Moto One Vision .

O que gostamos no Android One é que ele oferece uma experiência Android pura, livre de inchaços - e como resultado, alguns desses dispositivos foram muito rápidos para atualizar para novas versões do Android. A Nokia ganhou fama, sendo a mais rápida em atualizar seu portfólio, em parte graças ao uso do Android One.

O Android One é descrito como "a forma mais pura do Android". Com ele, você obtém "a melhor versão do Android, direto da caixa", de acordo com o Google.

É o Android padrão carregado com as vantagens do Google, oferecendo todos os recursos do sistema operacional central. Isso é um pouco diferente dos smartphones Pixel. Quando o Google anuncia os smartphones Pixel, geralmente inclui alguns recursos exclusivos - como a câmera Pixel ou o Pixel Launcher. Em alguns casos, eles não estarão disponíveis para o resto do Android e permanecerão exclusivos para smartphones Pixel.

Você obtém softwares do Google, como Google Duo, YouTube e Maps - na verdade, o pacote completo de serviços do Google.

Os telefones Android One também vêm com o Google Play Protect integrado, o que ajuda a garantir que seus aplicativos sejam seguros e se comportem como deveriam. O que você não obterá é alguma versão sequestrada do Android carregada com malware.

Os telefones Android One são otimizados para o Google Assistente , então você pode usar o ajudante do Google para pedir uma carona, enviar mensagens de texto para um amigo e fazer todas as coisas que você pode fazer com o Assistente em outros dispositivos. Clique aqui para saber mais sobre o Google Assistente e como ele funciona em dispositivos móveis. É um serviço poderoso que está cada vez melhor.

Com o Android One, seu dispositivo receberá até dois anos de atualizações para a versão mais recente do Android. Isso significa que, se você comprar um dispositivo Android One no Oreo, deverá acabar com o Android 10 . Portanto, você não precisa esperar interminavelmente que o fabricante do seu dispositivo faça as atualizações, já que o fabricante não tem muito a ver com o software.

Com um dispositivo Android One, os fabricantes não alteram o software de forma alguma, tornando mais fácil para o Google emitir atualizações. Além de tudo isso, você obtém 3 anos de atualizações mensais de segurança do Android.

Até agora, as atualizações do Android One da Nokia têm sido muito rápidas, então esse lado do plano está funcionando.

Este pode parecer estranho, mas o Android One também oferece suporte para elementos de hardware de um dispositivo do fabricante. Os dispositivos Android têm formas tão variadas que o programa Android One permite a adição de alguns recursos de hardware com o software para controlá-los.

Por exemplo, o HTC U11 Life adicionou uma moldura que pode ser comprimida para que haja suporte de software para isso. Você também terá os aplicativos de câmera dos próprios fabricantes - a empresa que fabrica o telefone não precisa usar a câmera básica do Android, eles podem usar a sua própria. Isso pode se estender ao suporte para Dolby Atmos nos alto-falantes, bem como na câmera - qualquer hardware de câmera usado pelo fabricante, ele pode oferecer suporte, usando seu próprio aplicativo.

Assim, em um telefone Nokia, você encontrará uma câmera Nokia com modos Pro e outras coisas, diferente da câmera padrão do Android.

Isso é tudo que você precisa saber sobre o Android One!

Escrito por Maggie Tillman e Chris Hall.