Android para iniciantes: dicas e truques para seu novo smartphone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você está segurando seu novíssimo smartphone Android e se perguntando como aproveitá-lo ao máximo, você veio ao lugar certo.

Quer este seja o seu primeiro smartphone, você acabou de saltar de um iPhone ou já teve vários aparelhos Android, reunimos algumas das melhores dicas e truques do Android para ajudá-lo a obter o máximo do seu novo telefone.

Existem diferentes versões do software, várias camadas de fabricantes diferentes sobre o núcleo do Android, como as da Samsung ou LG, e há um nível ilimitado de personalização que você pode aplicar do Google Play ou de outras fontes de terceiros.

Poucos dispositivos Android são iguais, mas todos os dispositivos Android têm a mesma base. Então, começando do início, veja como dominar seu telefone Android.

Android e Google são como ervilhas em uma vagem. Para usar o Android, você precisa usar uma conta do Google. Isso significa tudo o que vem com ele - Gmail, calendários, contatos, YouTube, Google Maps e muito mais.

Colocar sua conta em ordem é algo que você pode fazer em seu PC antes de entrar em seu novo dispositivo, permitindo que você use a tela grande e o teclado para acertar as coisas.

O Google incorpora um sistema de contatos que fica oculto no Gmail no navegador do seu desktop. Se você tiver muitos contatos, importe-os para os contatos do Google e gerencie-os lá. Gerenciá-los em um computador torna muito mais rápido fazer tudo certo antes de começar.

Se você tiver seus contatos em outro formato, existem maneiras fáceis de importá-los para o Google, bem como verificar se há duplicatas e assim por diante. À medida que sua vida no Android progride, vale a pena voltar à sua lista de contatos principais do Google para verificar se tudo ainda está em ordem. Você sempre pode acessar contacts.google.com para se controlar.

Se você está pensando em salvar contatos no cartão SIM e transferi-los, não vale a pena o esforço: melhor encontrar o software para importá-los do seu telefone antigo para o seu PC, para depois enviá-los ao Google. Isso tornará sua vida mais fácil no futuro.

Muitos fabricantes oferecem ferramentas de transferência para ajudá-lo a mover conteúdo antigo para novos lugares. Para muitos, é uma das opções ao configurar um dispositivo pela primeira vez. O Android tem a opção de restaurar um backup anterior ou configurar um dispositivo do zero, além de oferecer a você a chance de transferir dados sem fio para configurar coisas como contas e configurações.

De modo geral, se você já usou o Android anteriormente, os itens associados à sua conta serão movidos sem problemas. Apenas certifique-se de fazer backup do seu telefone antigo antes de iniciar o processo - ele deve incluir todas as suas chamadas e mensagens SMS, mas outros aplicativos de mensagens - como o WhatsApp - terão que ser configurados separadamente, usando seus próprios processos de backup.

Para coisas como fotos, você pode querer movê-las para um serviço de nuvem se quiser preservá-las. Isso tem a vantagem adicional de ser um backup caso você perca seu telefone.

O Google Fotos é a escolha óbvia para usuários do Android, porque está associado à sua conta. Você só precisa instalar o aplicativo e fazer login, se ainda não estiver no seu dispositivo. Vá para o menu de configurações> backup e sincronização e você encontrará todas as opções para fazer backup de fotos. É bom ter o backup ativado o tempo todo, para que suas fotos estejam sempre lá, mesmo se você perder o telefone.

Você também pode instalar o Google Fotos no iPhone , novamente fornecendo uma maneira de fazer backup de fotos em seu dispositivo iOS. Isso fará o backup das fotos locais imediatamente, mas se você já usa o iPhone há algum tempo, talvez seja necessário fazer o download das fotos do iCloud - para o qual você provavelmente terá que usar um PC e software adicional.

Outra opção para fotos é o OneDrive da Microsoft ou Dropbox, já que ambos oferecem opções de backup de fotos e são amplamente acessíveis em todas as plataformas.

Você também pode salvar em um cartão microSD e movê-lo, se tiver o hardware para suportá-lo - mas, novamente, mover para a nuvem significa que você tem um backup de seu telefone e pode acessar fotos via navegador em seu PC.

Novos telefones gostam de zumbir, clicar e bipar a cada toque. Por alguma razão, os fabricantes pensam que você quer saber constantemente se você tocou nele e todas essas coisas são irritantes e podem até mesmo deixar o telefone lento.

Depois de classificar algumas das coisas básicas, controle essas notificações e vibrações indesejadas. Você vai nos agradecer no longo prazo.

Em um telefone Android padrão (Pixel, Nokia, Moto), acesse configurações> som e vibração> avançado> outros sons e vibrações. Aqui você poderá desligar o bloqueio de tela, tocar sons e vibrar ao tocar.

Se você deseja editar as vibrações do teclado, vá para configurações> sistema> idiomas e entrada> teclado virtual, em seguida, selecione seu teclado e vá para as preferências e você pode desligar coisas como vibrar ao pressionar a tecla.

Infelizmente, os fabricantes que fazem sua própria pele movimentam essas coisas e mudam a localização dessas configurações, assim como as diferentes versões do Android. Mas vá para a seção de sons e você verá um mundo de opções.

Se você tem um telefone de um fabricante como LG, HTC, Samsung, Huawei ou muitos outros, pode descobrir que tem um teclado que não é bom. No Android, você pode usar qualquer teclado que quiser e há muito no Google Play .

Se você está procurando mais personalização e melhor autocorreção e sugestões, o SwiftKey é um ótimo teclado que aprende melhor com você e oferece muitos ajustes.

No entanto, se você quer apenas velocidade e simplicidade, verá que o Gboard - o teclado do Google - é na verdade um dos melhores que existem. É o teclado padrão para Android, portanto, já vem em muitos dispositivos. Se você não tem, então é obrigatório.

Mudar de teclado é muito simples. Na maioria dos casos, depois de fazer o download de um novo teclado, basta selecionar "abrir" no Google Play ou tocar na notificação e você iniciará a configuração.

Alguns fabricantes incluirão aplicativos em seu telefone que você não deseja ou precisa. Alguns serão jogos pré-instalados, alguns serviços ou outras coisas que a empresa concordou em incluir em seus telefones, quer você queira ou não - e alguns estarão onde o fabricante acha que sua versão de um aplicativo é melhor do que um aplicativo Android padrão. Na maioria dos casos, isso é um bloatware indesejado.

Freqüentemente, você poderá excluir esses aplicativos durante a navegação - ou optar por não instalá-los. Caso contrário, você pode ter que removê-los manualmente, mantendo pressionado o ícone do aplicativo na gaveta do aplicativo e selecionando desinstalar. Alguns não podem ser desinstalados; nesse caso, você pode querer criar uma pasta para aplicativos inúteis e movê-los todos para lá, de forma que não fique olhando para eles o tempo todo.

O Google oferece sua própria versão do aplicativo Telefone e Mensagens , que você pode querer instalar em vez das oferecidas pelo fabricante. Depois de abri-los, você será solicitado a torná-los o padrão.

Existem muitos navegadores disponíveis para Android, cada um oferecendo uma gama de opções diferentes. O navegador padrão é o Chrome e é o melhor navegador Android para muitas pessoas, pois sincroniza com o Chrome na área de trabalho e dá acesso fácil ao seu histórico do Google para uma experiência perfeita.

No entanto, ao olhar para um novo dispositivo, você pode descobrir que tem outro navegador, provavelmente um que tenha sido corrigido pelo fabricante do dispositivo. Na maioria das vezes, você pode ignorá-lo e ir direto para o Chrome. Se você tiver mais de um navegador instalado, o telefone perguntará qual abrir até que você selecione um padrão. Freqüentemente, você só precisa tocar na mensagem que aparece e pronto.

Ao deslizar para baixo na barra de notificações, você terá acesso a atalhos para vários alternadores de hardware. É aqui que você pode desligar coisas como Bluetooth ou Wi-Fi de forma rápida e fácil. Muitos fabricantes editam essa área, então os dispositivos Samsung, LG, HTC e Pixel parecem diferentes, mas todos funcionam da mesma maneira.

Deslize para baixo com dois dedos e isso o levará direto para os seletores ou deslize para baixo duas vezes para abrir tudo.

A dica principal aqui é manter pressionada a configuração rápida e você irá para o menu completo dessa área. Por exemplo, se o Wi-Fi estiver causando problemas, pressione e segure o ícone de configuração rápida e você irá para o menu Wi-Fi completo.

Se você quiser acessar o menu de configuração completo, toque na engrenagem na área de notificações ao deslizar para baixo, em vez de tentar encontrar a opção na bandeja de aplicativos.

Smartphones são bestas complexas e às vezes as coisas simplesmente param de funcionar. A barra diz que você tem recepção total, mas nada está se movendo, você não pode carregar aquele site ou enviar aquele tweet.

Tente colocar o telefone no modo Avião / Avião e vice-versa. Isso cortará sua conexão e a restabelecerá e, com sorte, as coisas começarão a se mover novamente. Você pode acessar o modo Avião por meio da grade de configurações rápidas mencionada acima.

Assim como os dados do celular, às vezes o Wi-Fi pisca. Freqüentemente, apenas abrir as configurações rápidas e desligar o Wi-Fi e ligá-lo novamente irá restabelecer a conexão. Alguns telefones têm a opção de alternar automaticamente para o celular se o desempenho do Wi-Fi for ruim e geralmente você receberá uma notificação se isso acontecer, por exemplo, ao transmitir um filme.

Cuidado com os telefones que usam redes Wi-Fi fracas. Às vezes, quando você sai de casa, por exemplo, ainda estará conectado a essa rede, o que explicará por que as coisas podem ficar lentas enquanto você está andando na rua.

A página inicial está na frente da fila quando se trata de personalização. Seu novo telefone provavelmente virá com uma variedade de atalhos e widgets espalhados por várias páginas.

Se você não quiser, exclua-os com um toque longo e arraste-os para a lata de lixo. Normalmente, você também pode excluir as páginas nas quais elas estão: não há necessidade de sete páginas iniciais se estiverem todas vazias.

Diferentes versões do Android e diferentes fabricantes têm abordagens ligeiramente diferentes para a personalização da página inicial. Normalmente, um toque longo no papel de parede do plano de fundo ou uma beliscada no plano de fundo irão ajudá-lo a começar, mas isso difere de dispositivo para dispositivo.

Se você está lutando para encontrar sugestões de papéis de parede, experimente o aplicativo de papéis de parede do Android ou navegue em nossa galeria de papéis de parede que você pode usar.

Se você é novo no Android, o termo iniciador pode ser confuso. O inicializador é basicamente as páginas iniciais e a bandeja de aplicativos. É a casa do seu telefone.

Seu dispositivo virá com um iniciador instalado, o do fabricante. Se você não gosta e quer um visual diferente para o seu telefone, é realmente fácil mudar para uma alternativa e há muito no Google Play.

Quando você instala um novo iniciador, o original permanece no telefone para que você não o perca, você apenas diz ao telefone para usar um iniciador diferente, o que significa que você pode escapar da aparência do Samsung One UI se não fizer isso t gosto, por exemplo, e tem algo um pouco mais original.

Se você quiser mais controle e personalização - bem como a capacidade de emular alguns dos recursos mais recentes de alguns dos principais telefones Android - então existem poucos iniciadores tão capazes quanto o Nova Launcher. As opções são quase infinitas.

Basta manter o modo de espera e diminuir o volume ao mesmo tempo e você terá uma captura de tela de tudo o que estiver vendo. Nem tudo pode ser capturado, no entanto. Alguns conteúdos protegidos, como a reprodução de vídeos em alguns aplicativos, não aparecerão na captura de tela.

As capturas de tela são armazenadas na galeria em sua própria pasta, mas se você deseja compartilhar, pode fazê-lo diretamente na barra de notificações depois que ela for salva.

Existem algumas variações nesta combinação de pressionamento de botão agora. A Samsung costumava diminuir o volume e o botão home, mas agora usa a mesma combinação de todos os outros.

As pastas são uma ótima maneira de organizar seus aplicativos em sua página inicial. Para ser mais eficiente, você também pode colocar pastas na barra de atalhos na parte inferior da tela.

Isso significa que você pode ter muitos dos seus aplicativos principais à mão sem que eles bagunçam sua página inicial, de modo que o adorável papel de parede do seu gato permaneça visível.

Para criar uma pasta, basta arrastar um atalho do aplicativo sobre o outro e uma pasta será criada automaticamente.

Alguns dispositivos também permitem que você crie pastas na bandeja de aplicativos (menu), que é uma ótima maneira de organizar tudo lá e tornar mais fácil encontrar seu aplicativo. Dito isso, se você fez um bom trabalho com as pastas em sua página inicial, raramente usará a bandeja principal de aplicativos.

Se você tiver a sorte de ter um slot para cartão microSD em seu dispositivo, há algumas coisas que você deve saber sobre isso.

MicroSD é um ótimo lugar para armazenar conteúdo adicional para o seu dispositivo ou para expandir o armazenamento que você tem. Se você tem um dispositivo que executa o Android 6 Marshmallow ou posterior, pode ter acesso a algo chamado Flex Storage ou Adoptable Storage . Isso permite que você use o cartão microSD como armazenamento interno expandido. A capacidade do cartão microSD será assimilada e usada para tudo o que o telefone desejar.

Flex Storage é uma ótima opção para aqueles com um dispositivo de armazenamento baixo, pois significa que você pode expandi-lo e aceitar mais aplicativos. Se você optar por não usar o Flex Storage, nem sempre poderá usá-lo para instalar mais aplicativos - ele só será usado para armazenar arquivos, como músicas ou fotos.

É importante ressaltar que se você está optando por usar microSD, você deve comprar o cartão mais rápido possível para garantir que você não vai desacelerar o telefone quando se trata de acessar os dados que você tem nele. Felizmente, o microSD é barato e abundante em varejistas como a Amazon.

squirrel_widget_3666259

O Android é excelente porque oferece muita flexibilidade para carregar e usar todos os tipos de arquivos. Abraçar a nuvem é preferível a usar fios e você tem muitas opções para acessar esses PDFs ou qualquer outra coisa que desejar. Você pode usar o Google Drive para mover arquivos facilmente e acessá-los por meio de qualquer navegador ou dispositivo Android ou com aplicativos em outro lugar.

Os aplicativos do Google permitem que você os edite facilmente e há aplicativos gratuitos para coisas como Documentos e Planilhas, ideais para trabalhar em seus documentos em movimento. Como alternativa, a Microsoft oferece aplicativos gratuitos do Office para Android, embora alguns recursos estejam disponíveis apenas para assinantes do Office 365. Ele funciona em conluio com o OneDrive, novamente, para que você possa ter acesso direto aos seus arquivos importantes em todos os dispositivos.

Como alternativa, o Dropbox fará praticamente a mesma coisa. Instale o aplicativo e você poderá mover arquivos da nuvem para o seu dispositivo, embora seja mais caro se você precisar aumentar o armazenamento.

Escrito por Chris Hall.