Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É tudo tendência: mensagens que desaparecem. Vimos isso no Snapchat, onde tudo começou. Também vimos que está chegando no WhatsApp.

Agora o Facebook - que possui a última empresa acima - vai all-in com mensagens que desaparecem, com o Facebook Messenger e o Instagram configurados para obter um novo modo de desaparecimento.

O Messenger já tem o recurso habilitado para usuários dos EUA, com expansão para outros países esperada em um futuro próximo. Para configurar o desaparecimento das mensagens, você precisa ativar o modo - um simples deslizar para cima em um bate-papo faz isso - o que fará com que as mensagens desapareçam quando a conversa terminar. Isso substitui o modo secreto anterior, acreditamos.

Para ser claro: você não precisa habilitar este modo. O Messenger pode continuar a funcionar normalmente, com suas conversas armazenadas para uma revisão.

O Instagram é um lugar onde você provavelmente está mais familiarizado com o desaparecimento de conteúdo - as histórias vêm, as histórias vão - mas agora o modo de desaparecimento significa que você também poderá fazer com que os chats desapareçam. Embora haja uma ressalva: isso só é compatível com o bate-papo baseado no Messenger do Instagram, então é realmente a mesma experiência acima.

Isso tudo pode impedir que sua caixa de entrada fique entupida com mensagens descartáveis quando tudo o que você quer fazer é olhar as lindas fotos. É também uma boa medida de segurança automática, para garantir que dados pessoais não estejam disponíveis no caso de um hack. Mas chame-nos da velha escola, preferimos manter as cadeias de mensagens intactas. Mas pelo menos agora - ou em breve - a escolha será sua.

Escrito por Mike Lowe.