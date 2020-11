Como habilitar o modo escuro do Facebook no iPhone e Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que o Facebook está finalmente testando publicamente o modo escuro para seus aplicativos oficiais para iPhone e Android.

A gigante da mídia social revelou que estava trabalhando em um modo escuro no início de 2020, mas o recurso ainda não apareceu em seus aplicativos móveis, apesar de seu site e aplicativo do Facebook Lite oferecerem a opção de um modo escuro.

O próprio Facebook não confirmou oficialmente o lançamento do modo escuro para usuários de iOS e Android, mas o vazador serial Jane Manchun Wong e o gerente de comunicações de tecnologia do Facebook, Alexandru Voica, revelaram a notícia de que o modo escuro estava sendo testado publicamente no Twitter em um vídeo colaborativo.

O Facebook está testando publicamente o Modo escuro!



Você perguntou, conversei com @alexvoica do Facebook sobre isso e aqui está um vídeo feito em colaboração com o Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP - Jane Manchun Wong (@wongmjane) 30 de outubro de 2020

Parece que alguns usuários já tiveram a sorte de tê-lo em seus dispositivos, mas não parece haver rima ou razão para quais usuários têm o recurso esperando para ser ativado e quais não.

Veja como você verifica se está no modo escuro e como ativá-lo:

Abra o aplicativo do Facebook em seu dispositivo iOS ou Android Certifique-se de ter a versão mais atualizada do Facebook Toque nas três linhas no canto inferior direito Role para baixo até "Configurações e privacidade" Modo escuro

Se o recurso de modo escuro estiver disponível em seu dispositivo, você o verá entre "Seu tempo no Facebook" e "Idioma do aplicativo".

Se não estiver lá, seja paciente, pois esperamos que continue a ser distribuído para mais usuários nas próximas semanas ou meses.

Escrito por Britta O'Boyle.