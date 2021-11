Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - EE anunciou uma pilha de acordos antecipados de Natal em seus planos de pagamento mensal, somente SIM, banda larga doméstica e até mesmo PAYG.

Um dos destaques é que você pode conseguir um console Xbox Series S grátis, além de três meses de assinatura do Xbox Game Pass Ultimate, quando você faz um plano mensal de pagamento com um aparelho selecionado da Oppo, Samsung ou Google.

Por exemplo, está incluído com um Oppo A54 por £ 29 por mês em um plano inteligente de 10 GB. O aparelho também custará £ 30 à vista.

Como alternativa, você pode optar por um Pixel 6 de 128 GB por £ 45 por mês ou um Samsung A52s 5G por £ 35 por mês.

Outras ofertas incluem grandes economias no iPhone 12 Pro e Pro Max. Um plano inteligente de 50 GB mais um iPhone 12 Pro custa £ 57 por mês (com um custo inicial de £ 50). Isso representa uma economia de £ 260 durante a vigência do contrato.

Os negócios apenas com SIM começam em £ 20 por mês para 150 GB de dados, enquanto vários telefones PAYG têm descontos decentes - como um Nokia 1.4 por £ 69,99 com £ 15 de recarga incluída.

Também há um desconto de 10 por cento na banda larga super rápida da EE. Full Fiber Max 900, por exemplo, custa apenas £ 49 por mês durante 24 meses e nenhuma configuração gratuita.

Você pode encontrar todas essas ofertas de Natal da EE e muito mais aqui .