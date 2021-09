EE iniciará implementação aprimorada de 5G no Reino Unido no próximo mês

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - EE começará a oferecer "5G aprimorado" para clientes do Reino Unido a partir de outubro.

Isso leva em consideração o espectro de banda baixa que ganhou no leilão da Ofcom no início deste ano . O espectro de 700 MHz permite que ele ofereça um melhor sinal 5G interno.

A rede irá estender este serviço aprimorado para Redditch, Morecambe e Cramlington inicialmente. Os clientes nessas áreas com aparelhos 5G compatíveis devem ver uma melhor conectividade interna.

Não há nenhuma palavra ainda sobre quando ou onde o espectro de banda baixa será implementado, mas a EE se comprometeu a garantir que todo o Reino Unido esteja habilitado para 5G até 2028. Ele afirma que metade da população do Reino Unido será coberta pela conectividade 5G no início 2023.

"Continuamos procurando maneiras de fornecer aos nossos clientes o melhor serviço 5G possível. Ao aprimorar ainda mais a cobertura 5G interna que oferecemos, estamos ajudando a impulsionar a experiência para aqueles com os smartphones mais recentes, permitindo que eles aproveitem ao máximo em mais lugares no Reino Unido ", disse o diretor de dispositivos móveis da EE, David Salam.

Redes rivais do Reino Unido, incluindo Three , (Virgin Media) O2 e Vodafone , também detêm uma porção significativa do espectro de banda baixa, então você pode esperar que seus respectivos lançamentos também se estendam para uma melhor cobertura interna nos próximos meses.