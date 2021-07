EE diz que vai oferecer 5G em todo o Reino Unido até 2028 - mas é adeus 3G em 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - EE esclareceu seus planos futuros para implantação de 5G em todo o Reino Unido com o objetivo principal de trazer a cobertura 5G para 90 por cento da massa terrestre do Reino Unido até 2028. O plano também estabelece o objetivo de cobertura de 50 por cento da população cinco anos antes, em 2023.

Também está incluída no plano uma data para a tão esperada aposentadoria do 3G até 2023, a fim de aumentar a capacidade de 5G. A lacuna na cobertura será preenchida pelo esforço atual para melhorar o alcance 4G. Curiosamente, EE diz que o 3G agora lida com menos de 2 por cento do tráfego de dados.

A EE diz que vai expandir o 4G em mais 4.500 milhas quadradas até 2025, preenchendo mais pontos mortos como parte do programa Rede Rural Compartilhada (SRN) ao lado da Vodafone, Three e O2 para expandir as redes em áreas anteriormente inviáveis por meio do compartilhamento de infraestrutura. O programa também significará mais escolha em áreas onde, por exemplo, há apenas uma escolha atual de um operador.

A rede está preparada para lançar sua nova rede principal 5G em 2023. Para atingir seus objetivos de cobertura populacional, as redes do Reino Unido farão o que vimos nos EUA e adicionarão espectro 5G de banda baixa ( ganho no leilão recente ) ao misture para aumentar a cobertura.

EE diz que Redditch, Morecambe e Cramlington são as primeiras cidades do Reino Unido que se beneficiarão desta nova cobertura de espectro.

A EE / BT também afirma que espera integrar totalmente as redes de fibra, Wi-Fi e móveis até o meio desta década, o que significa que as tecnologias funcionarão melhor em conjunto para fornecer conectividade perfeita e oferecer pacotes totalmente integrados aos clientes.

Além disso, a rede afirma que oferecerá mais soluções alternativas de cobertura 5G sob demanda para grandes eventos, exatamente como vimos em eventos como o Glastonbury no passado. Também fará experiências com soluções de satélite da OneWeb .

