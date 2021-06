EE envia uma mensagem ruim com taxa fixa para roaming da UE a partir de janeiro de 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nunca é um bom momento para dar más notícias, mas parece que hoje é o dia da EE, com a rede admitindo que vai introduzir uma taxa fixa de £ 2 por dia para clientes que desejam fazer roaming dentro da UE - 47 destinos ao todo.

A mudança é um golpe para os clientes pós-Brexit e tem sido temida há algum tempo - o roaming gratuito foi introduzido entre os estados membros da UE em 2017, mas com o Reino Unido tendo deixado a UE, as redes podem fazer o que quiserem.

A O2 também introduziu esta manhã um limite de 25 GB para roaming, acima do qual há um custo de £ 3,50 por GB. Mas enquanto isso afetará apenas 1 por cento dos usuários da O2 (de acordo com a própria O2, lembre-se), a mudança da EE afetará todos em sua rede que visita a UE.

Há uma pequena ressalva quanto a isso, já que se aplica a clientes novos e em upgrade a partir de 7 de julho deste ano. Mas isso acabará se aplicando à maioria - se você alterar seu contrato, violará a nova regra.

A taxa de £ 2 permitirá que você use todos os dados, minutos e textos de seu plano em qualquer um dos 47 destinos.

EE diz que os clientes que viajam para o exterior por períodos mais longos podem usar um Roam Abroad Pass de 30 dias. Os clientes dos planos Essential poderão adquirir o Passe por £ 10, enquanto os clientes dos planos Smart ou Full Works podem incluir o passe como parte de seu plano.

Observe que a República da Irlanda está isenta da regra - ela permanecerá como um destino doméstico.

A lista completa de países é: Áustria, Açores, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Tcheca, Ilhas Canárias, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Guiana Francesa, Guiana, Alemanha, Gibraltar, Grécia, Guadalupe, Guernsey, Hungria, Islândia , Irlanda, Ilha de Man, Itália, Jersey, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Madeira, Malta, Martinica, Mayotte, Mônaco, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal (incluindo Madeira), Ilhas da Reunião, Romênia, San Marino, Saint Martin (francês), São Bartolomeu, Eslováquia, Eslovênia, Espanha (incluindo as Ilhas Canárias), Suécia, Suíça e Cidade do Vaticano (Itália).

EE diz que a Turquia (os clientes podem se conectar a uma rede turca no Norte de Chipre) e Andorra estão fora da UE / EEE e não estão incluídos na Zona de Roaming Europeia da rede.

Todas as chamadas feitas de qualquer um desses países ou do Chipre do Norte, se conectadas a uma rede turca, serão cobradas.

Escrito por Dan Grabham.