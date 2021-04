Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os clientes existentes e novos de EE no Android podem agora obter um add-on que combina a assinatura do Xbox Game Pass Ultimate com dados ilimitados por apenas £ 10 extras por mês.

Isso não só fornecerá a você todos os benefícios do Game Pass Ultimate, incluindo mais de 300 jogos para jogar em consoles Xbox e PC, como também terá o serviço de jogos em nuvem do Xbox , com mais de 100 jogos para jogar em seu telefone. Além disso, os dados ilimitados para permitir o streaming do jogo mesmo quando não estiver conectado a uma rede wi-fi.

Alguns jogos possuem controles de toque (cerca de 50 deles), mas você precisará de um controlador para o resto. Um controlador sem fio Xbox oficial funcionará - quando conectado via Bluetooth - mas você também pode usar um controlador móvel dedicado, como o Razer Kishi. Na verdade, a EE também oferece o Kishi como parte de seu esquema "Adicionar ao Plano". Você distribui os pagamentos mensalmente dessa forma.

O complemento Xbox Game Pass Ultimate está disponível para clientes do smartphone EE Pay Monthly Android em um plano Smart ou Essential.

Para saber mais, acesse ee.co.uk/gaming .

A BT também anunciou um acordo Xbox Game Pass recentemente, com os clientes de banda larga da BT também podendo economizar dinheiro na assinatura do serviço .

Escrito por Rik Henderson.