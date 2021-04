EE liga 5G em 35 novas vilas e cidades do Reino Unido, agora está em 160 locais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - EE implementou 5G em mais 35 cidades. Isso significa que a segunda maior rede do Reino Unido agora tem 160 locais 5G no Reino Unido ao vivo.

Estamos agora quase dois anos depois do lançamento do 5G do EE e, embora a rede não tenha tantos locais como a Three (193), ela mantém sua cobertura mais abrangente em cada local. Todas as redes móveis do Reino Unido adicionaram recentemente às suas alocações de espectro como parte do último leilão do Ofcom, portanto, espere que o lançamento continue em ritmo acelerado durante 2021.

A EE afirma que deve atingir a marca de atingir um milhão de clientes 5G ativos neste mês. A contagem inclui os clientes que têm um plano 5G e um dispositivo habilitado para 5G.

Os 35 locais mais recentes são:

Aldridge

Alexandria

Aylesbury

Ayr

Barnsley

Biggleswade

Chama Negra

Bolton

Brighton

Chester

Colchester

Dundee

Exeter

Grantham

Gravesend

Harrogate

Lincoln

Milton Keynes

Norwich

Paignton

Poole

Portsmouth

Rickmansworth

Runcorn

Southport

Stockton-on-Tees

Stoke-on-Trent

Stratford-upon-Avon

Sunbury-on-Thames

Swansea

Swindon

Widnes

Wigan

Worcester

Iorque

Em um artigo postado na redação da empresa em janeiro, o chefe do consumidor da BT / EE, Marc Allera, refletiu sobre as alegações de outras redes: "Muitas vezes me perguntam, por que me preocupar com qualquer critério, por que não apenas anunciar quando mesmo um site está ativo em algum lugar “Bem, acreditamos que os clientes precisam confiar em nossa rede, para que sua experiência corresponda às suas expectativas.

"Poderíamos afrouxar nossos critérios como alguns concorrentes; para ser honesto, é tentador, ao fazê-lo, revelaríamos que o 5G está, na verdade, em cerca de 200 locais exclusivos em todo o Reino Unido. No entanto, acreditamos que nossas afirmações devem ser tão confiáveis quanto o nosso 5G é utilizável . "

"Não se trata apenas do número de vilas e cidades - embora nossa rede em expansão signifique que nossos clientes ainda tenham acesso à cobertura 5G mais ampla do Reino Unido - o que conta é a qualidade e a disponibilidade de sua conexão 5G.

