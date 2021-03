Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O atraso no leilão de espectro no Reino Unido foi resolvido e é uma ótima notícia para o lançamento do 5G no país.

A Ofcom forneceu à Pocket-lint os resultados e cada uma das quatro redes principais no Reino Unido ganhou bandas de espectro consideráveis. Isso garantirá que seus serviços 5G possam ser expandidos para mais locais e ofereçam sinais mais robustos.

Um número significativo de frequências de banda média e baixa foram licitadas, com a banda baixa provando ser a mais atraente (e cara).

Isso porque, enquanto o espectro de banda média é ótimo para sinais de longa distância, a banda baixa ajuda na cobertura interna e rural.

EE, Hutchinson ( Três ) e Telefonica (O2) conseguiram ganhar 2x10 MHz de espectro de frequências emparelhadas na banda de 700 MHz cada.

EE também garantiu 20 MHz de espectro de downlink suplementar na banda de 700 MHz.

EE, O2 e Vodafone ganharam, cada um, 40 Hz na banda de 3,6 - 3,8 GHz. O Three já tem uma participação significativa nas frequências de banda média.

O leilão de espectro geral arrecadou mais de £ 1,3 bilhão para o governo do Reino Unido.

"Ganhar o premiado espectro de 700 MHz foi particularmente importante para EE e Três. Ambos estavam atrasados nas frequências de banda baixa, que são mais adequadas para alcançar cobertura de área ampla, rural e em prédios", fomos informados pelo diretor de consumo e conectividade na empresa de analistas CCS Insight, Kester Mann.

"A rápida conclusão do leilão e os gastos gerais relativamente modestos são boas notícias para o UK 5G."

O leilão agora entra em uma fase de atribuição onde os provedores podem licitar e negociar para posições de frequência específicas. Depois de concluído, eles podem começar a utilizá-los em suas redes em todo o Reino Unido.

Escrito por Rik Henderson.