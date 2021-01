Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - EE continuou sua implementação 5G , adicionando mais 13 cidades do Reino Unido à sua lista de cobertura em constante expansão.

Existem agora 125 locais capazes de obter um sinal 5G em EE , com Burton-upon-Trent, Cannock, Grimsby, Halifax, Ipswich, Leamington Spa, Middlesbrough, Neath, Portishead, St Albans, Stockport, Swinton e Tamworth sendo os mais recentes .

Uma das áreas de crescimento quando se trata do uso de 5G são os jogos, afirmou EE. Os jogos móveis em dispositivos estão crescendo, enquanto o uso de dados 5G para jogos em console também aumentou significativamente desde o lançamento do Xbox Series X / S ePS5 . O tráfego móvel para conectividade online do PlayStation quase triplicou, revelou a rede.

"O reconhecimento de hoje mostra o investimento contínuo que estamos fazendo para manter nossos clientes conectados ao que é mais importante para eles, seja curtir o último lançamento de jogos, compartilhar chamadas de vídeo com seus entes queridos ou aprender online", disse o CEO da BT, Marc Allera.

Em breve, a EE capitalizará a tendência de jogos para celulares, lançando um pacote dedicado de jogos para celulares. Detalhes completos estarão disponíveis em breve e nós o atualizaremos de acordo.

Outras vilas e cidades cobertas pelo serviço 5G da EE incluem Belfast, Birmingham, Cardiff, Edimburgo, Glasgow, Liverpool, Londres, Manchester e Newcastle.

Você pode ver a lista de cobertura atual a seguir e em cover.ee.co.uk .

Escrito por Rik Henderson.