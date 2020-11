Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Comprar um novo smartphone na Black Friday sempre garante muito dinheiro, e as últimas ofertas da EE estão tornando ainda mais fácil economizar dessa vez.

Aqueles que estão de olho em um iPhone 11, Samsung Galaxy S20 5G ou um sólido contrato apenas com SIM estão particularmente com sorte, com uma variedade de ofertas saborosas que permitem encontrar a melhor oferta antes que expirem em 1º de dezembro.

O iPhone 11, por exemplo, está disponível por £ 29 por mês (e £ 99 adiantado) no Plano Essential, dando a você 1 GB de dados, textos / minutos ilimitados e uma economia gigantesca de £ 241 . No entanto, se precisar de mais dados, pode optar pelo contrato que lhe permite pagar £ 39 por mês (e £ 50 à vista), recebendo de volta 10GB de dados e textos / minutos ilimitados. No total, isso permite que você economize £ 240 .

Se você for Team Android, o carro-chefe da Samsung mais recente pode ser mais do seu agrado, e o Galaxy S20 5G está disponível com um grande desconto - por £ 37 por mês (e £ 70 adiantados), você receberá de volta 10 GB de dados , textos / minutos ilimitados e uma economia enorme de £ 462 .

O próprio dispositivo do Google, o Google Pixel 4a, está disponível por uma taxa de corte com um bônus adicional incluído também. Se você optar por pagar £ 31 por mês (e £ 30 adiantados), você terá 10 GB de dados, textos / minutos ilimitados e uma TV LG 4K UHD de 43 polegadas. O negócio em si permite que você economize £ 192 , de qualquer maneira, então o presente gratuito torna isso um acéfalo para aqueles que também precisam comprar uma TV nesta Black Friday.

Um tipo semelhante de tratamento é oferecido se você deseja converter para o Oppo A72. Por £ 29 por mês (e £ 30 iniciais), há 10 GB, textos / minutos ilimitados e uma economia de £ 144 , além de um Nintendo Switch grátis.

Finalmente, para aqueles que ainda não gostam de trocar de telefone, a melhor oferta apenas para SIM permite que você receba 160 GB e textos / minutos ilimitados - tudo por apenas £ 20 por mês. Essa é a maior quantidade de dados que a EE já distribuiu em um negócio apenas de SIM e, embora você tenha que ser um grande usuário avançado para aproveitá-los ao máximo, é um valor incrível para o dinheiro.

Como sempre, porém, certifique-se de explorar todas as redes nesta Black Friday para garantir que você obtenha o melhor negócio. Essas são algumas das principais economias a serem aproveitadas antes do prazo final de 1º de dezembro da EE, mas todas podem ser extremamente populares - especialmente aquelas com brindes.

Escrito por Conor Allison.