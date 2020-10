Telefones bloqueados serão banidos das prateleiras das lojas do Reino Unido a partir de dezembro de 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Ofcom anunciou que os revendedores de telefones não poderão mais vender telefones bloqueados no Reino Unido. O novo regulamento entra em vigor a partir de dezembro de 2021, com o objetivo de facilitar a mudança de fornecedor de rede pelos consumidores.

O anúncio foi feito quase um ano depois que o órgão regulador do Reino Unido revelou que entraria em um período de consulta para discutir planos de proibição de telefones bloqueados.

Atualmente, EE, BT Mobile, Tesco Mobile e Vodafone vendem telefones bloqueados em suas redes que não podem ser usados em outro provedor de rede sem solicitar que sejam desbloqueados.

Isso por si só pode ser um incômodo e nem sempre é grátis. Ofcom diz que sua pesquisa sugeriu que cerca de um terço das pessoas que decidiram não mudar de provedor o fizeram porque foram adiadas pelo processo de desbloqueio do telefone.

A mudança em si é uma das muitas que o Ofcom introduziu para refletir as novas regras europeias e existe para garantir que os clientes não enfrentem obstáculos ou barreiras quando tentarem mudar de fornecedor.

Ter um telefone desbloqueado também significa que é mais fácil vender o dispositivo depois que você terminar de usá-lo, e que os consumidores não precisarão se preocupar em apenas entregá-lo ou vendê-lo para alguém na mesma rede.

Assim que a regra entrar em vigor no final do próximo ano, você poderá trocar qualquer SIM de rede do Reino Unido dentro e fora do seu telefone ou - se o seu telefone tiver suporte para SIM duplo - usar duas operadoras diferentes no mesmo dispositivo , mesmo se você comprar o telefone da Vodafone ou EE. Esta é uma grande vitória para os consumidores do Reino Unido.

Escrito por Cam Bunton.