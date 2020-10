A EE Match Day Experience traz visualização de 360 graus, gráficos RA e Dolby Atmos para BT Sport no iPhone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A nova tecnologia no aplicativo BT Sport trará novos recursos para os fãs de futebol, incluindo visualização em 360 graus e Assistir juntos. Muitos dos recursos usam os recursos de realidade aumentada (AR) do iPhone usando o AR Kit da Apple.

Para começar, a tecnologia estará disponível para clientes EE com o EE Full Works Plan para iPhone. Embora a BT diga que o plano é "otimizado para iPhone 12", a maioria dos recursos chegará a todos os iPhones atuais disponíveis no plano e também chegará aos usuários do iPhone em outras redes no devido tempo, bem como aos clientes EE que não usam o Plano de Obras Completo (presumivelmente com custo extra).

Os recursos que chegam ao aplicativo BT Sport iOS incluem:

Visualização de 360 graus do lado da inclinação para que você sinta que está no solo. Você pode agora mesmo "beliscar para ampliar" para ver as áreas de interesse desejadas

Watch Together permite que os fãs conversem por vídeo com amigos em uma tela dividida exclusiva - EE diz que isso é para proprietários de iPhone 12 no momento: "Os clientes do iPhone 12 EE 5G com o plano Full Works podem criar suas próprias salas Watch Together e convidar qualquer um outro cliente da BT Sport para se juntar a eles ". Esse recurso é semelhante ao recurso Fanzone recentemente introduzido pela Sky .

Match Day Live permite que você acesse escalações de equipes e estatísticas em AR

Stadium Experience para acesso aos bastidores com AR - dependendo do clube, você pode ver áreas como vestiários, abrigos, salas de troféus e o túnel. Isso também usa o recurso LiDAR do iPhone 12 Pro, se disponível

Dolby Atmos para áudio multidimensional, chegando no final da temporada

Modo Gerente para adicionar gráficos em tempo real para corresponder à cobertura aumentada em campo

Os recursos do Match Day Experience estarão disponíveis para o jogo da Premier League do BT Sport no sábado à hora do almoço e, em seguida, alguns dos recursos virão para outra cobertura do BT Sport no futuro, incluindo a UEFA Champions League, UEFA Europa League, Emirates FA Cup e Gallagher Premiership Rugby.

Os clientes que assinarem o EE Full Works Plan para iPhone antes de 15 de janeiro de 2021 terão 24 meses do BT Sport App com Match Day Experience incluído como parte de seu plano. Os clientes do EE Full Works também têm acesso ao Apple Music, Apple TV + e Apple Arcade, além de dados móveis ilimitados e sem limite.

Durante o lançamento online do novo serviço esta manhã, o chefe do consumidor da BT / EE, Marc Allera, disse que os novos recursos poderiam substituir a experiência do esporte ao vivo no momento: "O esporte para muitos de nós, nos diverte, isso nos conecta socialmente e pode nos unir também. Acho que poder assistir esportes juntos é provavelmente uma das coisas de que mais sinto falta, tantos dos nossos espectadores também.

"Sempre buscamos a BT Sport para expandir os limites de nossa tecnologia. Em 2018, as equipes da BT Sport se uniram para fazer da Wembley Cup o primeiro evento esportivo transmitido ao vivo por 5G usando produção remota.

"E nos últimos anos, BT Sport e EE usaram uma combinação de tecnologias para implantar a produção remota mais avançada de qualquer emissora, o que significa que menos pessoas precisam estar no local aqui no estúdio, nos estádios e em todos os tipos de eventos esportivos. Assim, fomos capazes de manter nosso pessoal seguro e socialmente distante. E não só isso, mas também amplia nossas ambições de sustentabilidade, porque menos pessoas precisam viajar, e isso cria muito mais oportunidades para nós. "

Escrito por Dan Grabham.