EE lança 5G em mais 12 vilas e cidades - 112 locais agora cobertos

(Pocket-lint) - A EE implementou o 5G em mais 12 vilas e cidades, o que significa que 112 locais no Reino Unido estão agora cobertos por sua rede 5G. É um momento interessante, visto que estamos prestes a ver o lançamento do iPhone 12 habilitado para 5G .

Os novos locais são: Aberdeen, Aldershot, Barrhead, Blackpool, Castleford, Crawley, Mirfield, Oxford, Porthcawl, Shipley, Stafford e Warwick.

Estamos agora quase 18 meses após o lançamento do 5G do EE e a rede diz que não só agora tem mais locais do que qualquer outro, mas também ampliou a cobertura em cidades importantes como Belfast, Birmingham, Cardiff e Edimburgo.

Três é a rede mais próxima em termos de número de locais habilitados, embora sua cobertura em cada local ainda seja bastante limitada .

Todos os planos mensais de smartphones da EE têm acesso 5G como padrão.

O CEO do consumidor da BT, Marc Allera, disse: “Nosso lançamento de 5G continua acelerado, com nossos engenheiros construindo e atualizando novos locais todos os dias para levar a mais recente tecnologia móvel a ainda mais pessoas nos lugares em que precisam.

"Temos cobertura 5G em mais lugares do que qualquer pessoa no Reino Unido e continuamos focados em conectar muito mais áreas neste ano e depois."

Escrito por Dan Grabham.