Vídeo interno da BT e EE diz que o iPhone 5G da Apple está "dias de distância"

(Pocket-lint) - Alguém deixou o gato fora da bolsa - um vídeo interno vazado da rede móvel do Reino Unido EE sugere que o iPhone 5G está a poucos dias de distância. O iPhone 12 - como esperamos que seja chamado - será na verdade quatro aparelhos, dois Pro (6,1 e 6,7 polegadas) e dois não (5,4 e 6,1 polegadas).

Esperamos que todos os quatro novos iPhones sejam compatíveis com 5G e está claro que a EE espera que este período seja o ponto de partida para o 5G. Já sabemos há algum tempo que o iPhone 12 seria um lançamento em outubro, e não em setembro, mas é bom ter mais uma confirmação disso - se você nos pediu para fazer uma previsão, esperamos um anúncio daqui a duas semanas, possivelmente em 6 de outubro.

No vídeo de marketing interno que vazou, o chefe do consumidor da BT e EE, Marc Allera, diz: "Estamos a poucos dias do próximo grande lançamento da Apple, um iPhone 5G, que será um grande impulso para o 5G.

"Equipes em todas as partes do Consumidor [referindo-se à divisão BT e EE] têm se preparado o ano todo para ganhar este lançamento e ser o parceiro número um da Apple na Europa."

O chefe de serviços da Apple, Eddy Cue, também aparece no vídeo elogiando a EE por oferecer serviços integrados da Apple, particularmente o recente plano Full Works - uma tarifa compatível com o iPhone 12 5G incluindo Apple Music, TV + e Apple Arcade - você obtém uma assinatura para toda a duração do tarifário, bem como dados ilimitados.

Escrito por Dan Grabham. Edição por Rik Henderson.