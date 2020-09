O plano Full Works da EE é uma tarifa compatível com o iPhone 12 5G, incluindo Apple Music, TV + e Arcade

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - EE se uniu à Apple para lançar um novo plano antes do lançamento do iPhone 12 - chamado Plano de Trabalho Completo para iPhone.

E, sim, ele estará disponível em iPhones mais antigos e também na nova geração.

Ele estará disponível a partir do final de setembro, quando esperamos que o iPhone 12 seja anunciado.

É um pacote de primeira linha, portanto, além de dados móveis ilimitados e ilimitados, você também recebe uma atualização a qualquer momento quando um novo iPhone é lançado a cada ano, além de acesso aos serviços de assinatura da Apple, Apple Music, Apple TV + e Apple Arcade durante o seu plano.

Embora o plano funcione com 4G, ele é compatível com 5G. Esperamos que todos os quatro novos iPhone 12 e 12 Pros sejam compatíveis com 5G e esta é mais uma evidência de que pelo menos alguns dos novos telefones serão compatíveis com 5G.

O Full Works Plan para clientes do iPhone também oferece três benefícios Smart inclusivos, portanto, há a opção de escolher o acesso ao aplicativo BT Sport Ultimate ou o Roam Further Pass.

Há também um novo plano para Smart iPhone como um passo abaixo do Full Works. Isso inclui um benefício inteligente da Apple, para que você possa escolher entre acessar o Apple Music, Apple TV + e Apple Arcade.

A Vodafone também anunciou recentemente que sua Promessa de Atualização Anual se aplicaria à série iPhone 11 e, presumivelmente, também ao novo iPhone 12. A oferta mais barata oferece o iPhone SE com 48 GB de dados) por £ 39 por mês (£ 19 de custo inicial).

Escrito por Dan Grabham.