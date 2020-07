BT / EE diz que a data de remoção do Huawei 5G de 2027 significa que o custo não aumentará acima de £ 500 milhões

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A BT disse que a data de 2027 declarada na decisão da Huawei sobre o governo do Reino Unido de ontem significa "atividade adicional" na substituição de equipamentos 5G, mas que não custará mais do que a estimativa de 500 milhões de libras que deu em janeiro.

Essa estimativa foi feita no momento da decisão anterior do governo, que ainda permitia que as redes usassem até 35% dos equipamentos da Huawei em suas redes não essenciais. No entanto, os postes mudaram agora, graças ao National Cyber Security Center revisando suas orientações à luz da proibição da Huawei de usar a tecnologia dos EUA.

Existe um ligeiro ponto de interrogação nas redes de fibra completa - incluindo a gerida pela BT Openreach. O governo sugeriu ontem que as implicações para aqueles que ainda precisam ser trabalhadas. A BT afirma que "continuaremos a trabalhar com as autoridades relevantes enquanto elas se consultarem sobre a futura estratégia de compras para redes fixas". Como você pode esperar, há muitos equipamentos da Huawei em ação lá.

Outras redes foram menos próximas. A Vodafone disse que "está estudando o anúncio".

“Obviamente, estamos desapontados porque essa decisão - como o governo destacou hoje - irá adiar o lançamento do 5G no Reino Unido e resultar em custos adicionais para o setor.

"Trabalharemos com o governo para abordar as implicações dessa decisão, incluindo o custo e a necessidade de aumentar a diversidade de fornecedores".

O O2 está compreensivelmente menos preocupado com o anúncio, pois usa muito pouco equipamento Huawei em sua rede 5G. Os "principais parceiros" da O2 para a implantação do 5G são Nokia e Ericsson. "Não temos kit da Huawei em nossa rede principal", disse um porta-voz. "Na camada de acesso por rádio (RAN) que gerenciamos, apenas 0,3% de nossos sites de rede usam Huawei (esses são sites de avaliação que estão sendo substituídos)."

Três UK ainda não responderam a um pedido de comentário. Três não usam o equipamento Huawei em seu núcleo 5G - em vez disso, a tecnologia Nokia é usada. No entanto, como outras redes, existem alguns equipamentos da Huawei em outros lugares.

O embaixador chinês no Reino Unido, Liu Xiaoming, disse sobre a decisão : "Decisão decepcionante e errada do Reino Unido sobre a Huawei. Tornou-se questionável se o Reino Unido pode oferecer um ambiente de negócios aberto, justo e não discriminatório para empresas de outros países. "