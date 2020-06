A EE agora possui 5G em 80 locais, um ano após o lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A EE anunciou que implementou os serviços 5G em mais 9 locais no Reino Unido, elevando o total para 80. A rede 5G da EE já está ativa há um ano.

O número de locais ativados é um aumento de nove em março, quando anunciou que tinha 71 locais ativados. Os novos locais cobertos são a cidade e as cidades de Borehamwood, Weybridge, Newton-Willows, Paisley, Chesterfield, Southend-on-Sea, Inchinnan, Stirling e Westhoughton.

Três é a rede mais próxima em termos de número de locais habilitados, embora a cobertura em cada local seja limitada.

Previsivelmente, o YouTube é o aplicativo mais popular no EE 5G, enquanto a Netflix saltou de ser o quarto aplicativo mais popular na rede 4G da EE para o número dois no 5G.

A EE e o proprietário BT anunciaram recentemente um atraso na remoção dos equipamentos Huawei de sua rede principal em dois anos, até o final de 2022 ou início de 2023 - o prazo final do governo do Reino Unido para remover equipamentos de "fornecedores de alto risco". De acordo com as novas diretrizes presentes, a EE pode usar 35% dos equipamentos da Huawei em equipamentos não essenciais, mas o governo do Reino Unido deve revisar isso novamente.

A EE foi lançada em maio passado com cobertura 5G em Londres, Edimburgo, Belfast, Cardiff, Birmingham e Manchester, e expandiu sua rede 5G regularmente.

A EE também anunciou novos planos mensais Smart e Essential pagos na semana passada, todos habilitados para 5G.