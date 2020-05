A EE tem vários novos planos mensais pagos com 5G e dados de reserva

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A EE anunciou uma série de novos planos mensais de pagamento com os nomes Smart, Essential e Smart SIM . As permissões de dados variam de 4 GB a ilimitadas e todos os planos agora estão prontos para 5G, o que significa que eles podem

Os novos planos incluem dados de reserva, o que significa que você pode permanecer conectado a uma velocidade menor. Você seria capaz de acessar aplicativos de largura de banda relativamente baixa, como Google Maps e WhatsApp, mas não seria suficiente para transmitir vídeo.

Isso continuará até a atualização de dados do próximo mês, mas você pode optar por um complemento de dados, se preferir dados em velocidade total. Os clientes com EE pagam planos mensais também podem mover dados não utilizados para outros membros da família, se estiverem na mesma conta.

Como sempre, os Smart Plans também vêm com um Swappable Benefit, que agora inclui BritBox, além do BT Sport, Prime Video ou um passe de dados de vídeo. Os planos essenciais têm acesso de até seis meses ao BT Sport, Apple Music, Apple News +, MTV Play e BritBox.

A EE também anunciou recentemente que viu um aumento de 45% no uso de dados para serviços de comunicação, incluindo WhatsApp, Houseparty, Skype e Teams. As videochamadas também aumentaram previsivelmente em popularidade, com o número de chamadas em cinco minutos dobrando. As estatísticas cobrem o período de fevereiro a maio.