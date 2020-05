A EE oferece a todos os clientes seis meses gratuitos da Apple News +

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A EE oferece a todos os seus clientes pagos mensalmente acesso gratuito ao Apple News + pelos próximos seis meses.

No valor de £ 9,99 por mês (£ 59,94 nos próximos seis meses), todos os clientes do EE Pay Monthly iPhone podem acessar o Apple News + gratuitamente a partir de hoje.

O Apple News + dá acesso a mais de 150 assinaturas de revistas e jornais através do seu iPhone ou iPad, incluindo Grazia, Empire, Esquire, National Geographic, Mens Health e Hello no lado da revista, além dos jornais The Times, LA Times e The Wall Street Journal.

O serviço é bastante valioso se você realmente tiver tempo para ler o conteúdo, especialmente se você já se inscrever em um dos títulos em oferta. A assinatura do Times Digital custa 15 libras por mês, por exemplo.

O serviço agora faz parte da oferta Entertainment on EE da EE, o que significa que você também pode obter meio ano de acesso à Apple Music, BritBox, BT Sport e MTV Play. Os clientes de EE que adotam um Smart Plan também podem escolher o benefício do Amazon Prime Video Swappable se você ainda não tiver o Prime da Amazon.

À medida que o mercado móvel se torna cada vez mais competitivo, as redes procuram constantemente melhorar os serviços extras que podem agregar em seus negócios.

O Apple News + foi lançado no início do ano passado e lançado no Reino Unido no final de setembro. A CNBC informou em novembro que a Apple estava lutando para contratar pessoas para o serviço, em contraste com seu sucesso ao assinar assinantes da Apple Music.