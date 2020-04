A EE usará equipamentos da Huawei em sua rede principal por dois anos depois do planejado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A EE trabalha na remoção de equipamentos Huawei de sua rede principal há algum tempo, mas agora há um atraso de dois anos no prazo. A rede principal é a parte principal e central da rede.

O EE está migrando para o equipamento principal Ericsson 4G / 5G. Embora - como outras redes - a EE continue a usar equipamentos da Huawei em torres de celular e estações base, anunciou que removeria a infraestrutura de rede principal da Huawei no final de 2018.

Nesse ponto, ele disse que a mudança levaria dois anos, então até o final de 2020, em outras palavras.

A EE anunciou agora um atraso de dois anos para esse cronograma, levando-o até 2023 - o prazo final do governo do Reino Unido para remover equipamentos de "fornecedores de alto risco". As redes também podem usar até 35% dos equipamentos da Huawei em seus equipamentos não essenciais.

A EE nos enviou a seguinte declaração, que parece culpar o foco do governo do Reino Unido no papel da Huawei no 5G , mesmo que o cronograma anunciado anteriormente estivesse dentro do prazo de 2023. "Para atingir o prazo para as restrições governamentais propostas aos fornecedores de 5G, estamos reordenando nossos planos internos de migração e priorizando a migração de clientes 5G para nosso novo núcleo convergente 4G / 5G da Ericsson", disse um porta-voz da EE.

Alguns dias atrás, a Huawei lançou uma carta bizarramente cronometrada ligando seu papel nas redes 5G do Reino Unido à necessidade de manter boas comunicações no atual clima global, dizendo que "interromper nosso envolvimento na distribuição do 5G faria um desserviço à Grã-Bretanha".