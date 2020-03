EE mantém o ritmo 5G com mais 21 locais ativados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A EE avançou com seu lançamento de 5G, levando a tecnologia de rede de última geração a áreas limitadas de mais 21 locais.

Sabíamos que o anúncio seria anunciado em breve porque a segunda maior rede do Reino Unido já havia cumprido sua meta de 70 grandes cidades até o final de março.

Atualmente, a EE lançou o 5G em mais locais do que qualquer outra rede (71), mas o Three é próximo em termos de quantidade, embora, como em todas as redes, as áreas cobertas em cada local sejam muito limitadas.

Os novos locais 5G incluem Bath, Chelmsford, Loughborough e Rochester e, como as outras redes, está voltando a ser lançada em locais mais altos, como os pontos turísticos de Bath, além das estações London Bridge e Thornton Heath.

A EE lançou sua cobertura 5G em maio do ano passado. A lista completa de novos locais é: Bath, Birkenhead, Clydebank, Motherwell e Rotherham e mudou seus primeiros sites 5G em Bransholme, Bury, Chelmsford, Cheshunt, Clevedon, Dartford, Dinnington, Loughborough, Loughton, North Shields, Rochester, Rugeley, Swadlincote, South Shields, Staines e Waltham Cross.

Marc Allera, CEO da divisão de consumidores da BT, disse: "Continuamos focados em conectar ainda mais vilas e cidades em 2020 e além para manter nossos clientes conectados nos locais mais movimentados".

Lembre-se de que você precisará de um dispositivo 5G e planeja aproveitar o serviço 5G EE.