Mobile HDR: Dolby Vision, HDR10 e Mobile HDR Premium explicados

O HDR móvel é um dos maiores avanços tecnológicos para dispositivos móveis nos últimos anos. É algo que aterrissa em telefones emblemáticos desde 2017, com a maioria dos fabricantes, incluindo Apple e Samsung, entrando em ação.

Ele está seguindo uma tendência que vem rasgando a indústria da TV nos últimos anos, mas realmente chegou em casa nos últimos dois anos. E, mais recentemente, a mudança para obter mais conteúdo em HDR para seus dispositivos móveis aumentou. Ainda é relativamente cedo para esta tecnologia emergente, mas também é extremamente interessante e vale a pena prestar atenção.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a última etapa do entretenimento móvel.

HDR significa alta faixa dinâmica e tem sido uma palavra da moda na TV nos últimos dois anos. Se você comprou recentemente uma televisão 4K de primeira linha, é quase certo que ela também será compatível com HDR.

HDR significa que a tela é capaz de produzir uma gama mais ampla de cores, proporcionando maior autenticidade, mas em muitos casos trata-se de brilho e contraste.

Nas televisões , o HDR é sobre o uso do brilho de pico da tela para dar destaques incríveis, mantendo a fidelidade nas áreas mais escuras de uma cena. Por exemplo, uma cena HDR típica é um pôr do sol, onde você tem laranjas escaldantes no céu, um primeiro plano sombreado detalhado e talvez o sol escaldante mergulhando no horizonte.

O HDR móvel visa criar os mesmos visuais impressionantes. Na realidade, trata-se de melhorar a aparência do conteúdo - especificamente filmes e jogos - com maior impacto e cores expandidas.

O Mobile HDR tem como objetivo trazer uma experiência semelhante da sua TV 4K para o seu smartphone ou tablet. Novamente, trata-se de usar as habilidades da tela, fornecendo cores incríveis e controlando a luz de fundo para fornecer melhor desempenho de vídeo.

Isso tem muito a ver com brilho, porque é a capacidade da tela de aumentar o brilho em áreas que deveriam ser brilhantes que realmente faz a diferença. Muitos dispositivos móveis têm telas pouco utilizadas e o HDR pode fazer um uso muito melhor da capacidade da tela de exibir conteúdo.

O Samsung Galaxy Note 7 tentou originalmente dar início ao movimento HDR móvel, mas o maior lançador inicial do formato foi o LG G6 . Ofereceu suporte HDR10 e Dolby Vision, assim como os televisores da empresa. Agora é comum em muitos dispositivos flagship e sub-flagship.

Você ouvirá vários padrões diferentes para HDR no celular: o HDR10, que é um padrão comum, e o Dolby Vision, que a Dolby está promovendo como uma experiência aprimorada de HDR. Além disso, existe o HDR10 +, uma versão avançada do HDR10 que funciona como o Dolby Vision e está começando a ser mais amplamente adotada por TVs e dispositivos móveis.

O Dolby Vision e o HDR10 + visam alcançar os mesmos resultados que o HDR10, mas de forma mais dinâmica. Eles podem usar metadados quadro a quadro para garantir que a exibição que você está assistindo mostre os melhores resultados à medida que o conteúdo muda e muda. O HDR10, por comparação, usa metadados com menos frequência, uma vez para um programa inteiro, por exemplo, portanto, tecnicamente, não é uma solução tão potente. Se você verá a diferença ou não entre os dois padrões em uma tela pequena, é discutível.

O Dolby Vision nos telefones ainda é relativamente raro, principalmente porque o conteúdo via celular é mais frequentemente apresentado no HDR10, mas a Apple suporta através do iTunes no iPhone 11.

Em fevereiro de 2017, a Ultra HD Alliance anunciou um novo padrão para dispositivos móveis, chamado Mobile HDR Premium. A Ultra HD Alliance é composta por produtores de filmes e empresas de tecnologia que buscam estabelecer um padrão para o entretenimento da próxima geração. O UHDA é mais conhecido pelo emblema Ultra HD Premium que se aplica aos televisores - como visto na Samsung, LG e outros aparelhos.

Para dispositivos móveis, o selo Mobile HDR Premium significa que o dispositivo também segue um padrão específico, projetado para garantir que você obtenha uma ótima experiência com o entretenimento HDR móvel.

As especificidades incluem:

Resolução: 60 pixels / grau

Faixa dinâmica: .0005-550nits

Espaço de cor: 90% da gama de cores P3

Profundidade de bits: 10

Esses padrões se aplicam a smartphones, tablets e laptops, o que significa que o selo Mobile HDR Premium pode ser aplicado a todos os dispositivos que oferecem conteúdo HDR, mas não necessariamente na resolução 4K.

O LG G6 foi o primeiro dispositivo móvel a suportar Dolby Vision e a mensagem de sua implementação na TV mudou um pouco. Em dispositivos móveis, o Dolby Vision é uma solução de software, e não baseada em hardware. Na primeira execução de TVs para oferecer suporte ao Dolby Vision, você precisava do hardware correto para decodificar as informações; mas fazer um trabalho semelhante apenas com software é algo que Dolby parece estar aceitando como necessário para a proliferação de seu padrão.

O Dolby Vision (ou HDR10) não se aplica a todo o seu conteúdo, apenas ao conteúdo codificado para HDR, como a Umbrella Academy na Netflix, por exemplo. Ao contrário de tecnologias como o processamento de imagem X-Reality da Sony, que tenta melhorar tudo o que você vê no seu dispositivo, o Dolby Vision ou HDR só entra em ação quando você está assistindo o conteúdo certo.

Com isso em mente, você não pode ativá-lo ou desativá-lo: ele funciona, captura o conteúdo que você está assistindo e usa os metadados para controlar a luz de fundo do seu dispositivo, proporcionando a melhor cor, ótimo contraste e as características deslumbrantes luzes.

Você encontrará marcadores em aplicativos como o Netflix, mostrando que há algo em HDR. No iPhone XS, por exemplo, a Netflix mostra Stranger Things no Dolby Vision e tudo o que você precisa fazer é tocar.

Uma coisa que ajudou serviços como Netflix e Amazon Video a oferecer ótimas experiências é o uso de taxa de bits variável. Isso significa que o fluxo de dados é dimensionado, portanto, em uma conexão lenta, você obtém menos dados e assiste a uma resolução mais baixa - sem que o vídeo seja interrompido ou armazenado em buffer. Isso também permite o início quase instantâneo de vídeos.

Perguntamos à Dolby o que aconteceu com o conteúdo do Dolby Vision em uma situação de taxa de bits variável e a resposta foi que ele se resumia muito ao provedor de conteúdo. Tecnicamente, HDR e resolução não estão intrinsecamente vinculados, para que você possa ter esse efeito HDR mesmo se não estiver assistindo ao fluxo da mais alta qualidade.

Porém, uma coisa é clara: você não quer pular de HDR para não HDR, porque as cores vão mudar e isso não contribui para uma boa experiência de visualização.

Esse é um problema em potencial para o HDR em dispositivos móveis. A TV na sua sala da frente provavelmente não muda seu brilho tão facilmente quanto seus smartphones. É provável que você o defina de acordo com sua preferência e permaneça nesse nível. No entanto, os dispositivos móveis usam o brilho automático para alterar a exibição para se adequar ao ambiente - é mais escuro em condições escuras, mais brilhante em condições luminosas.

Isso terá um impacto em como o conteúdo HDR é exibido. Conversando com a Dolby, a empresa confirmou que leva em conta esse tipo de fator de hardware com o objetivo de oferecer sempre a melhor experiência visual ao assistir ao conteúdo do Dolby Vision, embora a empresa tenha uma solução de TV para lidar com isso, chamada Dolby Vision IQ , algo que não está disponível em dispositivos móveis.

Mas você pode mexer com isso. Se você desativar o brilho automático e diminuir o brilho da tela até o fim, obterá um resultado bastante tedioso. O mais longo e mais curto é que é melhor deixar o dispositivo com brilho automático para obter o melhor efeito equilibrado para o ambiente em que você está.

Tivemos a sorte de ver o HDR funcionando em vários telefones nos últimos dois anos, com a Netflix oferecendo HDR em muitos dispositivos - até mesmo Dolby Vision em alguns casos. O iTunes da Apple também oferece filmes em HDR e Dolby Vision para seus dispositivos compatíveis.

Se você viu conteúdo HDR na TV, sabe o que esperar: as cores são mais ricas, mais contraste e destaques mais brilhantes. O HDR faz com que tudo pareça melhor e esta é certamente uma evolução emocionante: se você assistir o conteúdo do Netflix ou iTunes no seu tablet ou smartphone na cama, ficará melhor.

No entanto, o tamanho da tela significa que o efeito não é tão profundo. Embora o HDR pareça melhor do que o não HDR no seu dispositivo móvel, você não obtém o efeito soco no rosto que você verá em uma TV enorme - a tela maior contribui apenas para uma experiência maior.

Dito isso, depois de assistir à oferta HDR da BT Sport em um smartphone e compará-la com uma versão SDR na tela grande, há muitos detalhes de fundo que aparecem. Por exemplo, no caso do BT Sport e de uma transmissão de futebol, há detalhes nos estandes que você pode não obter da versão SDR.

Nos últimos anos, houve um aumento significativo na quantidade de conteúdo HDR disponível. No entanto, a Netflix suporta HDR (e Dolby Vision) em dispositivos móveis e informa em que nível de qualidade você poderá assistir ao programa. O aplicativo Amazon Video também suporta HDR no Android, mas tende a dizer a qualidade máxima que você chegava a uma TV - 4K Dolby Vision - mesmo quando seu dispositivo não é capaz de exibi-lo, deixando apenas HD.

Para usuários da Apple, há a vantagem adicional de que os filmes do iTunes também estão disponíveis no Dolby Vision e HDR. É realmente uma jogada para impulsionar a Apple TV , mas para quem assiste nos dispositivos Apple mais recentes, você também se beneficiará.

O YouTube também oferece conteúdo HDR e uma das melhores fontes de conteúdo HDR gratuito, se você não tiver acesso ao Netflix, e, como mencionamos, também existem recursos esportivos HDR, de serviços como o BT Sport. Em resumo, não há falta de conteúdo HDR disponível em 2020.

Essa é uma boa pergunta. Tecnicamente, se a tela for boa o suficiente, poderá haver algum escopo para permitir a exibição do conteúdo HDR em dispositivos existentes. Ao conversar com a Dolby, fomos informados de que a Dolby Vision não se restringe a um conjunto específico de especificações em dispositivos móveis e que o objetivo era fazer com que o monitor funcionasse ao máximo potencial.

Como o Dolby Vision em dispositivos móveis é uma solução de software, cabe ao fabricante trabalhar com o Dolby para ativar o suporte. Para um fabricante, é provável que isso envolva taxas de licenciamento; portanto, suspeitamos que alguns não sigam o caminho Dolby por esse motivo.

No entanto, com os fabricantes que desejam vender novos dispositivos, é improvável que eles adotem o HDR em dispositivos mais antigos.