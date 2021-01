BT removerá cobranças de dados para uso de BBC Bitesize

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Enquanto as pessoas no Reino Unido se acomodam em outro longo período trancadas em suas casas e lutam para encontrar soluções para os enigmas da educação domiciliar e do trabalho doméstico, um dos problemas que surge é o espectro das cobranças de dados.

Com muitas pessoas incapazes de pagar contratos regulares de banda larga, ou forçadas a aqueles com limite de dados, muitos estão contando com seus planos móveis para alimentar a educação e a conectividade de seus filhos, o que pode ficar caro se as concessões forem excedidas.

Felizmente, alguns provedores estão tomando medidas para ajudar os pais, e a BT é a última a dar um passo à frente. Ela já aumentou os limites de uso de dados em todos os seus planos de banda larga domésticos e agora está levando a luta para o estágio móvel também.

É anunciado que os usuários não serão cobrados pelos dados que usam enquanto visitam e usam o site educacional Bitesize da BBC, um recurso fundamental para muitos pais e parte de muitos currículos online. Isso deve ajudar a evitar que as permissões de dados sejam excedidas no que diz respeito à educação.

Dito isso, uma das principais questões permanece em torno da videochamada, que é fundamental para a educação online, mas cara na frente de dados. Vale a pena lembrar, então, que existe um esquema do governo para resolver esse problema, sobre o qual você pode encontrar mais informações em gov.uk. As escolas também podem ter mais informações sobre como podem ajudar os pais a lidar com o aumento dos custos em que incorrerão.

Escrito por Max Freeman-Mills.