BT abre 5G para todos os clientes, disponível em 50 locais

Após o anúncio da 5G pela BT no outono passado , a empresa anunciou que está abrindo a disponibilidade da 5G para qualquer pessoa na BT Mobile.

Antes, os serviços 5G estavam disponíveis apenas para clientes em acordos avançados como o BT Plus e a nova tarifa combinada de telefonia fixa e móvel da BT Halo.

A BT é proprietária da rede móvel EE e, como seria de esperar, seu serviço 5G está disponível nos mesmos 50 locais da rede da EE, incluindo muitos locais de "grande prestígio", como as principais estações de Londres, a estação Cardiff Central, a Glasgow Street Bath e St. Praça Enoch, o Kingspan Stadium de Belfast e as ruínas da Câmara e da Catedral de Coventry.

Os clientes da BT podem escolher permissões de dados que variam de 6 GB a 100 GB e negociar com um telefone a partir de 45 libras por mês. Os clientes existentes do BT Halo obtêm dados duplos em todos os planos, com a opção de 100 GB aprimorada para dados ilimitados.

Entre os locais incluídos estão Londres, Birmingham, Manchester, Edimburgo, Cardiff, Belfast, Glasgow, Newcastle, Leeds, Liverpool, Hull, Sunderland, Sheffield, Nottingham, Leicester, Coventry, Bristol e Wakefield e Wolverhampton.

A EE / BT, Vodafone e O2 lançaram serviços 5G até agora e esperamos que a Three UK se junte à briga nas próximas semanas antes da data de venda da série Samsung Galaxy S20 .