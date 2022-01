O telefone BlackBerry 5G ainda está chegando: "Não estamos mortos"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como não vimos um novo telefone BlackBerry há mais de três anos , e como a BlackBerry desativou seus serviços para sempre esta semana, seria fácil presumir que o BlackBerry - como marca de telefone - está morto.

Não é o caso, de acordo com a OnwardMobility, a empresa que obteve a licença para produzir telefones BlackBerry em 2020.

Em um post de blog , a empresa reiterou seu desejo de lançar um telefone BlackBerry 5G, embora agora seja um lançamento significativamente atrasado.

OnwardMobility originalmente planejava lançar um smartphone da marca BlackBerry 5G em 2021, mas as notícias sobre o dispositivo têm sido incrivelmente leves desde o anúncio original, feito em agosto de 2020.

2021 veio e se foi sem um telefone, e sem muitas novidades do fabricante. Mas em sua postagem publicada em 6 de janeiro, ele observou que 2021 foi um ano incrivelmente desafiador e, portanto, atrasos - infelizmente - eram inevitáveis.

Considerando a quantidade de fabricantes de renome que têm enfrentado atrasos no lançamento de produtos populares populares, não é surpresa que uma nova startup que tentava construir seu primeiro dispositivo também tenha sofrido.

Embora ainda não tenhamos visto nenhuma amostra ou imagem do telefone, a empresa afirma que ainda está planejando lançar no mercado um "smartphone corporativo 5G ultra-seguro" com teclado.

Como aqueles lançados sob TCL entre 2016 e 2018, é quase certo que será um telefone Android e que não precisa dos antigos serviços do BlackBerry para simplesmente funcionar. Além disso, pouco se sabe ou se pode adivinhar.

Vamos torcer - para o bem dos fãs restantes do BlackBerry - que 2022 seja um ano mais amável para OnwardMobility, pelo menos para que possamos finalmente ter um vislumbre desse renascimento tão esperado.