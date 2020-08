Os telefones BlackBerry estão voltando, de novo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Relatos da morte do BlackBerry - uma segunda vez - foram muito exagerados. Hoje, OnwardMobility, juntamente com FIH Mobile Limited - uma subsidiária da gigante de manufatura Foxconn - anunciou que ganhou a licença para produzir o primeiro telefone BlackBerry 5G. E terá um teclado.

Em um comunicado à imprensa, a OnwardMobility afirmou que podemos esperar que ele entregue um smartphone BlackBerry 5G Android em algum momento do primeiro semestre de 2021.

O acordo soa semelhante à parceria que a BlackBerry tinha com a TCL anteriormente para construir telefones Android seguros , em que OnwardMobility receberá a licença para construir smartphones sob a marca BlackBerry.

OnwardMobility cita a necessidade contínua de um dispositivo seguro e que mantenha o foco do BlackBerry na produtividade.

O telefone, completo com um QWERTY físico clicável, será lançado na América do Norte e na Europa quando chegar, mas isso é tudo que temos atualmente.

É uma jogada interessante para a BlackBerry, uma empresa que não fabrica seu próprio hardware há algum tempo. A Onward Mobility é uma empresa pouco conhecida com sede no Texas, EUA, e em sua página Sobre afirma estar focada no fornecimento de produtos móveis que tratam de usabilidade, produtividade e segurança.

Basicamente, é uma empresa feita sob medida para o BlackBerry, que há muito prega esses mesmos valores.

Certamente será interessante ver se há alguma demanda para este produto mais recente. Telefones equipados com teclado certamente não vendem tão bem quanto o que agora consideramos ser a norma para smartphones: telas grandes e sem moldura.

Certo, existem alguns de nós - mesmo dentro da equipe do Pocket-lint - que têm uma certa simpatia pelo BlackBerry (indubitavelmente devido aos óculos cor-de-rosa da nostalgia), mas o mercado se distanciou bastante do BlackBerry oferecido quando era o smartphone para possuir.

Manteremos você atualizado sobre as especificações do dispositivo quando os detalhes caírem. Temos uma longa espera até que surjam telefones desta nova parceria entre BlackBerry, Onward Mobility e FIH Mobile.

Escrito por Cam Bunton.