Ganhe até $1000 de desconto no Galaxy Z Fold 4 nestes negócios da Samsung

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As vendas da Sexta-Feira Negra caíram e estamos começando a ver algumas grandes ofertas chegando em telefones - incluindo algumas ofertas bastante grandes no Galaxy Z Fold 4.

O Galaxy Z Fold 4 da Samsung é o carro-chefe da linha Samsung, o dispositivo mais caro que a Samsung oferece. Mas há algumas ofertas a serem feitas que podem economizar até US$ 1000 com descontos e trocas.

Economize US$ 1000 são descontos e trade-in Este acordo de troca da Samsung direto pode potencialmente economizar cargas em seu Galaxy Z Fold 4. Preços a partir de US$ 569,99. Ver oferta

Por que comprar o Galaxy Z Fold 4?

O Galaxy Z Fold 4 é o último telefone dobrável da Samsung que oferece uma tela de 7,6 polegadas no interior e uma tela de 6,2 polegadas no exterior. O visor dobrável é impulsionado pelo suporte da caneta S para maior interação, ao mesmo tempo em que hospeda uma câmera subexibida, para que esteja livre de obstruções.

A câmera principal está na parte traseira do telefone, mas com o design dobrável você pode usar facilmente estas câmeras frontais também, ideais para selos de alta qualidade. O que você realmente obtém do Galaxy Z Fold 4 é muito espaço e graças à interface do usuário você pode realmente usar esse espaço para ser mais produtivo.

Escrito por Chris Hall.