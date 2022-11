Nenhum telefone (1) recebe desconto para Black Friday: Receba seus glifos por menos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As vendas da sexta-feira preta estão em andamento e há um dispositivo interessante que tem um desconto - o telefone Nada (1). Um dos lançamentos mais exclusivos de 2022, o telefone Nada (1), que ostenta a Interface Glyph na parte traseira do telefone para torná-lo um pouco mais único.

Nada é o de Carl Pei - mais conhecido por seu trabalho na OnePlus - nova empresa e este é o primeiro telefone. Já é uma boa relação custo-benefício, mas este desconto o torna ainda melhor.

Nada de telefone (1) - exceto £50 Nenhum telefone (1) é um aparelho de médio alcance, com display de 6,55 polegadas, armazenamento de 128GB e um display de 120Hz. Agora é apenas £349,99 na Amazon. Ver oferta

O telefone Nada (1) foi projetado para ser algo novo e emocionante, fazendo uma mudança em relação à velha guarda dos telefones Android. Certamente não há elementos únicos nele, nenhum mais óbvio do que a Interface Glyph na parte traseira que usa uma série de LEDs para iluminar. Isso pode ser usado para notificações ou apenas para diversão.

Em outros lugares há um visor de boa qualidade, muita potência e velocidade e uma agradável e refinada interface de usuário do Android.

No entanto, esse não é o único smartphone de médio alcance que está com desconto: há também um acordo de rachadura no Pixel 6a.

Escrito por Chris Hall.