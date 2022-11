A Amazon está oferecendo o Pixel 6 Pro a um preço de rachadura para Black Friday

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As vendas da Black Friday estão agora em andamento, incluindo descontos em uma gama de aparelhos do Google. Isso inclui o telefone de bandeira de 2021, o Pixel 6 Pro.

Este é um ótimo aparelho e agora é oferecido a um preço realmente atraente durante as vendas.

Google Pixel 6 Pro - economize 30% O Pixel 6 Pro é um grande telefone de bandeira com uma excelente câmera. Este negócio o torna realmente atraente, até apenas £590,40. Ver oferta

O Pixel 6 Pro é um grande dispositivo emblemático, oferecendo muito espaço naquela gloriosa tela e alimentado pelo chip Google Tensor.

No entanto, o que realmente está de pé é a câmera. É um ótimo sistema que é realmente bom e que capta esses momentos, não importa onde você esteja. É ótimo em baixa luminosidade, é ótimo com retratos, com algumas características excelentes como o Apagador Mágico.

Você também tem uma experiência limpa com o Android e sabe que estará na frente da fila quando se trata de atualizações.

Se você não acha que o Google Pixel 6 Pro é o telefone para você, há também um excelente negócio no Google Pixel 6a.

Escrito por Chris Hall.