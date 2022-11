Este é um incrível negócio no Google Pixel 6a Black Friday

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As vendas da Sexta-feira Negra começaram e o Google tem sido rápido a fazer descontos em uma gama completa de produtos. Um dos negócios que chamou nossa atenção foi para o Pixel 6a.

O Google Pixel 6a foi lançado no início de 2022, o irmão mais acessível da família Pixel 6, mas, o que é importante, embalado no poder do Google Tensor e oferecendo aquela grande câmera Pixel. Tem sido amplamente descontada, assim você pode economizar $150 ou £100 do preço normal de varejo e através de uma variedade de lojas diferentes.

Google Pixel 6a - economize $150 O Pixel 6a é um ótimo smartphone a um ótimo preço e este desconto de US$ 150 na Amazon significa que você pode obtê-lo por US$ 299. Ver oferta

Google Pixel 6a - economize £100 Este negócio na Amazônia vê o Pixel 6a pelo seu preço mais barato até agora. Você pode economizar 25% do preço, então você pode obtê-lo por apenas £299. Ver oferta

Por que comprar o Pixel 6a?

O Google Pixel 6a oferece muitos dos destaques do carro-chefe Pixel 6, mas a um preço muito mais baixo. É importante ressaltar que ele é alimentado pelo Google Tensor, portanto tem o mesmo poder que o telefone principal de 2021. O software limpo construído com o Pixel Launcher e a integração profunda do Material You make para uma grande experiência de smartphone.

Mas é a câmera que a maioria das pessoas vai querer. Os telefones Pixel há muito tempo oferecem um dos melhores pontos e experiências de filmagem que você encontrará em um smartphone e isso continua. Embora as câmeras não sejam tão avançadas quanto o Pixel 6, ele ainda assim superará praticamente tudo a este preço.

Este telefone também é à prova d'água, com um distinto design traseiro de dois tons - e estes negócios não durarão para sempre, portanto, pegue um dos melhores dispositivos acessíveis. É um roubo absoluto.

