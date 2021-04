A Belkin fez um suporte MagSafe de rastreamento facial para iPhone 12

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Belkin lançou uma nova linha de acessórios MagSafe para o iPhone 12, que inclui um dispositivo que parece realmente intrigante.

É um suporte para iPhone, ou melhor, um " suporte magnético para telefone ", com rastreamento facial. Funciona com o iPhone 12, mantendo-o no lugar por meio dos ímãs embutidos do dispositivo e, em seguida, usa o rastreamento facial para girar e seguir você. está sempre voltado para você. Funciona nas orientações paisagem e retrato, inclina-se verticalmente de -15 a 30 graus, gira 360 graus horizontalmente e funciona com três pilhas AA.

Acontece que ele não suporta chamadas de vídeo no Zoom ou FaceTime. O rastreamento funciona apenas durante a gravação de vídeo por meio do próprio aplicativo iOS da Belkin. Mas Belkin disse que o aplicativo se conecta a redes sociais como Facebook, Instagram, TikTok e YouTube, tornando mais fácil postar vídeos.

Você pode usar o suporte com o iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. O dispositivo também é compatível com estojos MagSafe oficiais. Custará US $ 65 quando for lançado nos Estados Unidos, mas no momento só está listado no site da Belkin como “em breve”.

A Belkin também lançou um suporte de telefone de fitness que pode prender seu telefone a superfícies magnéticas, como equipamentos de ginástica, ou no guidão de bicicletas e esteiras com uma alça incluída. Também é capaz de rotação de 360 graus por meio de uma junta esférica interna. Custará US $ 35 quando for lançado.

A Belkin também está anunciando um banco de energia de US $ 50 2.500mAh que se conecta magneticamente à parte de trás de um telefone, uma base de carregamento sem fio e um banco de energia de 10K por US $ 70, um carregador portátil como o carregador MagSafe oficial por US $ 30 e um carregador sem fio de 7,5 W por $ 35.

