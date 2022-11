Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Asus se uniu à Blizzard Entertainment para lançar uma edição especial do ROG Phone 6, e esta é temática com os produtos Diablo Immortal. Portanto, se você é fã do jogo, ou apenas quer ver algo um pouco diferente do comum, leia (ou assista ao vídeo abaixo).

Também não é apenas o telefone que é diferente do normal. Asus foi para a cidade com a embalagem externa. É enorme e projetado para se parecer com o cubo Horadric dentro do jogo que transforma itens que você coloca dentro dele.

Há muitos itens extras dentro da caixa também. Há uma bolsa projetada para se parecer com um pergaminho de couro envelhecido, com um mapa impresso na parte externa. É algo que não se consegue com telefones de edição normal.

Ela também tem uma função. Por dentro - uma vez desenrolado - você terá acesso aos acessórios de carregamento. Isso significa que o carregador com fio de 65W com porta Type-C, que pode recarregar a bateria do telefone 6000mAh em cerca de 42 minutos. Infelizmente, não é tematizado como a embalagem e o telefone, e nem o cabo de carregamento USB-C para USB-C revestido de náilon que fica no outro bolso.

O mapa também está escondendo outro recurso. Elementos do mapa só podem ser vistos sob luz UV, então o Asus embalou uma pequena lanterna UV na caixa com o mapa. Quando ligado (depois de colocar uma bateria), ele destaca marcas ocultas no mapa que você não pode ver claramente sem ele. Sob a luz, elas brilham em vermelho.

Quanto ao telefone em si, este se encontra em outra caixa temática de jogo. Ele foi projetado para se parecer com a Worldstone do jogo. Dentro, você tem o telefone na frente, e uma pequena caixa arrumada aninhada na parte de trás que - quando aberta - revela uma ferramenta de ejeção do SIM em ouro com tema Diablo.

Você também encontrará a caixa do para-choque do ROG Phone que, como quase tudo, é temática. Como o mapa, este tem elementos escondidos que brilham em vermelho sob a luz UV.

Quanto ao telefone, o tema Diablo começa assim que você o abre e o liga. A parte de trás do telefone apresenta o mesmo gráfico da embalagem externa que vimos anteriormente, e até a primeira tela de configuração tem uma figura diabólica aterrorizante animada nele.

A maior parte dos detalhes externos está na parte de trás do telefone e apresenta a figura acima mencionada, além de um acabamento chamado 'Hellfire red' que - quando você o inclina corretamente em direção à luz, dá a você um efeito de chama em movimento e cintilante.

Há - é claro - elementos RGB no telefone. Os logotipos Diablo Immortal e ROG se iluminam na parte de trás do telefone. Assim como o logotipo menor do Diablo Immortal perto da lateral.

Há outras marcas na protuberância da câmera, assim como "Imortality Awaits" impresso nela. Possui três câmeras, com um snapper primário de 50MP ao lado de um ultrawide de 13MP e um macro de 5MP.

Fora isso, é o mesmo que qualquer outro telefone ROG 6. Ele tem uma bandeja SIM com acento vermelho na borda, e duas portas USB-C: uma na borda inferior, e outra na lateral, projetada para encaixar no resfriador opcional AeroActive. É um telefone para jogos, assim você obtém uma tomada de fone de ouvido de 3,5 mm, mais dois alto-falantes realmente poderosos - um de cada lado do visor AMOLED de 6,8 polegadas.

É uma tela fantástica também - oferecendo até 165Hz de taxa de atualização para gráficos de jogos super manhosos, até 1200nits de brilho de pico, suporte para conteúdo HDR10+ e 1 bilhão de cores.

É um painel semelhante ao que vimos no telefone ROG 6 e 6D, e em nossos testes, tem sido fantástico para assistir à mídia e jogos...

Outros detalhes incluem o processador Snapdragon 8+ Gen 1 para um desempenho rápido, suave e eficiente. Ele está disponível para pedido em números limitados agora, diretamente da Asus - por £1099 no Reino Unido ou US$1.299 nos EUA.

