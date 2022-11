Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Asus se uniu à Blizzard Entertainment para lançar uma versão especial do seu popular telefone de jogos Diablo Immortal, o ROG Phone 6.

É seguro dizer que você provavelmente nunca viu uma versão especial de uma edição de um telefone com os gráficos e a arte que o Asus imprimiu no verso desta edição em particular. Como você provavelmente poderia imaginar sem ver: há chamas e uma silhueta diabólica.

O acabamento em chama foi projetado de forma que se adapta e muda para capturar a luz em ângulos diferentes e é unido por um elemento iluminante do logotipo RGB na parte traseira, exceto nas versões regulares do ROG Phone, que também é Diablo-tema.

Como era de se esperar, o software também é esfolado com muitos elementos inspirados no Diablo, como papéis de parede ao vivo, sons, alertas, temas e ícones.

O telefone em si é, sem dúvida, a parte menos emocionante desta colaboração, no entanto, porque a caixa e os acessórios que o acompanham são bastante especiais.

Sua embalagem, ou a caixa externa, é projetada para se parecer com o Cubo Horadric (um item dentro do jogo que transforma qualquer coisa colocada dentro dele), enquanto o telefone é mantido seguro dentro de uma caixa que se parece com a Worldstone.

Isto é apenas o começo porque ele também é enviado com outros itens. Um deles é o pergaminho do mapa que apresenta elementos escondidos impressos em tinta invisível que só pode ser revelada usando uma lanterna 'Fahir's Light' que também é enviada com o telefone.

Mesmo a caixa do pára-choques que é enviada com o telefone foi redesenhada com elementos Diablo, também escondida até que a lanterna Fahir's Light seja acesa sobre eles.

Quanto ao telefone, é praticamente o ROG Phone 6 que você já conhece e adora. Isso significa que ele é alimentado pelo chipset Snapdragon 8+ Gen 1, ao qual se unem 16GB de RAM LPDDR5 e 512GB de armazenamento UFS3.1.

Esta versão 'Hellfire Red' do ROG Phone 6 está disponível para pré-encomenda a partir de hoje no Reino Unido, diretamente da Asus, com um custo de £1099.

Escrito por Cam Bunton.