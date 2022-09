Asus ROG Phone 6D lançado, traz a MediaTek para a vanguarda dos jogos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você pudesse apontar para um fabricante como sendo o portador da bandeira para a tendência do telefone de jogos, é o Asus. Seus telefones com a marca ROG são o auge do desempenho e dos recursos centrados em jogos como grandes alto-falantes, tomadas para fones de ouvido com fio, tempos de resposta rápidos, controles de jogos e acessórios de resfriamento.

Agora, tendo lançado o ROG Phone 6 já em 2022, ele está de volta com uma nova variante: o ROG Phone 6D.

Se você está se perguntando o que significa 'D', é 'Dimensidade'. Porque - ao contrário do modelo anterior - este é alimentado por uma plataforma MediaTek Dimensity 9000+ de 3,2GHz, e não por um chipset Snapdragon da Qualcomm.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Se nada mais, é uma ótima maneira para o MediaTek mostrar que ele também pode fazer processadores poderosos capazes de fornecer velocidade excepcional.

Caso contrário, na maior parte das vezes, o 6D normal parece e tem muitas das mesmas características que o ROG Phone 6. Há uma edição 'Ultimate', no entanto, e esta é um pouco diferente.

A edição Ultimate vem com um ventilador de resfriamento clip-on que não só remove o calor da parte de trás do telefone, mas também abre um pequeno canal no corpo do telefone chamado AeroActive Portal.

Quando você prende o ventilador de resfriamento AeroActive, uma aba no corpo do telefone se abre, e o ventilador então canaliza ar frio dentro do aparelho, dando-lhe um resfriamento ainda mais eficaz.

A edição Ultimate também tem um pequeno display colorido no verso que é capaz de exibir várias animações bonitas dependendo do que o telefone está fazendo no momento, onde o modelo normal só tem pontos coloridos.

Quanto a outras especificações, ele se parece com o telefone dos sonhos de um fã técnico. O chipset MediaTek é acompanhado ou por 16GB/512GB de RAM e armazenamento ou 16GB/256GB, dependendo se você obtém a versão 'Ultimate' ou regular, respectivamente.

É LPDDR5X RAM e armazenamento UFS 3.1 também, então você sabe que será rápido para ler e escrever dados, e não deve lutar sob nenhuma carga com 16GB dele.

Há um display de 6,78 polegadas na frente com resolução de 2448 x 1080 e taxas de atualização até um impressionante tempo de resposta de 165Hz e 1ms. Além disso, com uma taxa de resposta ao toque de 720Hz, ele acompanhará qualquer jogo com tela sensível ao toque rápida.

Outras especificações da tela incluem a certificação HDR10+, com brilho ajustável entre 5 lêndeas e 800 lêndeas típico, mas brilho de pico de até 1200 lêndeas. Em resumo, é um painel dinâmico, rápido de atualização e brilhante que será ideal para jogos em tela cheia.

Para aumentar a sensação de imersão no conteúdo, há dois potentes alto-falantes 'Super Linear' de 12x16mm, cada um com seu próprio amplificador para proporcionar um som alto, rico em bases e cheio.

Em outras palavras - assim como nos ROG Phones anteriores - é uma potência de mídia.

Outros detalhes incluem uma grande capacidade de bateria de 6000mAh, feita pela combinação de duas células de 3000mAh, o que também permite a capacidade de carga rápida de 65W do telefone. E também tem duas portas USB-C para carregamento/conexões, uma incorporada na borda inferior, a outra na borda esquerda, o que é útil principalmente para acoplar acessórios como o ventilador de resfriamento AeroActive.

Há um sistema de câmera tripla no telefone também, com o sensor Sony IMX766 de 50 megapixels liderando a linha. Este sensor - para quem não sabe - é usado em várias câmeras de topo no mercado Android, portanto, deve proporcionar resultados fortes.

A ele se une uma câmera ultrawide de 13 megapixels e um sensor de 5 megapixels de macro de baixa resolução.

Ambos os telefones estão disponíveis para pré-compra a partir de hoje, com o ROG Phone 6D chegando a £799, e a variante 'Ultimate' - que vem com o novo ventilador AeroActive Cooler, que custa £1199. O embarque começa em outubro.

Escrito por Cam Bunton.