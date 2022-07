Lançamento do Asus Zenfone 9: Como assistir à revelação online

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Asus lançará seu próximo Zenfone em 28 de julho - e mais uma vez está prometendo um tamanho compacto e grandes possibilidades.

Isso alinha muito este novo dispositivo com o espírito do último e esperamos que o Asus lance um novo dispositivo que é uma grande atualização do Zenfone 8.

Aqui está tudo o que você precisa saber.

O evento de lançamento do Zenfone acontecerá às 14:00BST de 28 de julho de 2022. Aqui estão os horários internacionais para sua referência:

São Francisco - 06:00 PDT

Nova Iorque - 09:00 EDT

Londres - 14:00 BST

Berlim - 15:00 CEST

Nova Delhi - 18:30 IST

Tóquio - 22:00 JST

Sydney - 23:00 AEST

Inserimos o vídeo no topo desta página para que você possa assistir ao vivo ao evento.

O Asus está mais uma vez falando de um telefone "agarrável", então você pode esperar que a ênfase do dispositivo Asus esteja naquele fator de forma menor: o Zenfone 8 era um dispositivo de bandeira compacto que é bastante raro e parece que vamos receber uma atualização daquele dispositivo.

O Asus tem provocado algumas das credenciais, então já sabemos que ele será alimentado pelo Snapdragon 8+ Gen 1, e já vimos referências à estabilidade da câmera - isso será simplesmente OIS ou algo mais?

Há também numerosas referências à cor, então é provável que vamos receber mais do que um simples telefone preto. Tudo será revelado no dia do lançamento - e lhe traremos notícias e uma revisão completa do Zenfone 9 o mais rápido possível.

Escrito por Chris Hall.