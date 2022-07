Asus Zenfone 9 estabelece a referência para telefones de bandeira compactos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Asus acompanhou o Zenfone 8 de 2021 com o lançamento do Zenfone 9. Como o predecessor, este novo Zenfone promete um desempenho de destaque a partir de um dispositivo compacto.

O novo aparelho é alimentado pelo mais recente hardware Snapdragon 8+ Gen 1, o que o torna um de uma nova geração de aparelhos de primeira linha. Tem até 16GB de RAM e 256GB de armazenamento, embalado em um corpo que mede 146,5 x 68,1 x 9,1mm.

Isso é consideravelmente menor do que dispositivos rivais com esse tipo de potência, mas poderia ser considerado ao lado de dispositivos como o Sony Xperia 5 III - até o lançamento do Xperia 5 IV, é claro.

Há uma tela de 5,9 polegadas, que é responsável pelas dimensões pequenas, projetada para oferecer uma portabilidade mais fácil do que os dispositivos de tela grande, ao mesmo tempo em que melhora a experiência com uma só mão. É um painel AMOLED que oferece taxas de atualização de 120Hz.

Além dos alto-falantes estéreo, há uma tomada de fone de ouvido de 3,5 mm - uma raridade agora até em dispositivos maiores - enquanto também suporta Snapdragon Sound, o que significa que você terá acesso ao suporte de música em alta resolução em fones de ouvido compatíveis via adaptador aptX ou LDAC.

Há uma bateria de 4300mAh com suporte para carregamento de 30W - e esse carregador HyperCharge de 30W vem na caixa, o que novamente é algo raro.

Então chegamos àquelas câmeras onde o Asus fez mudanças substanciais sobre o Zenfone 8. A principal câmera IMX766 da Sony é suportada por um gimbal de 6 eixos para trazer estabilidade a toda sua captura de conteúdo, oferecendo imagens de 50 megapixels e até 8K captura de vídeo.

A segunda câmera é ultrawide, usando um sensor Sony IMX363, enquanto a câmera frontal é uma Sony IMX663 de 12 megapixels - que também inclui foco automático para manter aqueles selfies nítidos.

O design do telefone foi aprimorado, com laterais mais lisas para um design mais contemporâneo. As câmeras e sua carcaça se expandiram, fazendo um respingo maior na parte traseira do aparelho, enquanto que as letras acrescentam detalhes ao design, parecendo ter alguma inspiração na família de telefones ROG da Asus.

Há uma classificação de proteção IP67, portanto, sem compromisso de proteção, com um núcleo de alumínio frontal da Gorilla Glass Victus, enquanto a traseira é um composto de toque suave, oferecido em Midnight Black, Moonlight White, Starry Blue e Sunset Red.

O telefone é lançado no Android 12 com Zen UI e talvez o único negativo para todo o pacote é que haverá apenas duas atualizações do sistema operacional Android e dois anos de atualizações de segurança, o que fica aquém da média oferecida em outros lugares.

Ainda assim, este é um pacote que parece oferecer quase tudo; a partir de 799 euros parece que você está recebendo muito telefone pelo seu dinheiro.

Escrito por Chris Hall.