Asus confirma a data de lançamento do Zenfone 9 e as especificações centrais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Zenfone 9 será lançado através de um evento on-line que ocorrerá no dia 28 de julho, a empresa já confirmou.

Vindo como uma atualização do Zenfone 8, parece que a Asus está aderindo ao formato compacto do carro-chefe, com o objetivo de oferecer um telefone diferente do resto do mercado, pois não tem uma grande tela.

O Zenfone 9 não terá o mesmo design, que se diz ser completamente novo, com o Asus dizendo que é o "Zenfone de aparência mais moderna de todos os tempos".

Haverá atualizações no hardware, com a embalagem Zenfone 9 no Snapdragon 8+ Gen 1, o mais recente hardware de bandeira. Se nada mais, esta será uma casa de força compacta. O que realmente gostaríamos de ver é um melhor gerenciamento térmico, já que o Zenfone 8 funcionava bem quando jogava.

A página de teaser do Asus não dá muito, com imagens de uma CPU, câmera, teleobjectiva, armazenamento, um controlador de jogos e um gimbal, mostrados em uma tela de smartphone.

Achamos que o telefone mostrado é apenas o Zenfone 8: ele mostra uma câmera frontal inicialmente, mas depois desaparece quando a animação pára, então não achamos que isso seja uma dica de uma câmera de auto-filme em baixo da tela.

No entanto, as lentes de gimbal e telefoto podem sugerir uma mudança - porque o Zenfone anterior tinha uma câmera normal e ultravioleta. Talvez haja alguma estabilização avançada neste modelo futuro?

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Tudo será revelado em 29 de julho, com o Asus agendando o evento de lançamento online para as 15:00 CEST.

Escrito por Chris Hall.