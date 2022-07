O Asus ROG Phone 6 jogará mais forte e rápido, mas oferece apenas 2 anos de atualizações

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Asus revelou o ROG Phone 6, o mais recente em sua popular linha de telefones para jogos.

Ele segue os modelos ROG Phone 5 e novamente lhe dará uma série de escolhas entre os modelos ROG Phone 6 e ROG Phone 6 Pro.

A grande diferença entre estes modelos é que o ROG Phone 6 Pro tem a tela completa ROG Vision na parte traseira do telefone - juntamente com 18GB de RAM - em comparação com uma tela traseira LED mais simples nos modelos inferiores. O visor ROG Vision é personalizável e oferece 60 animações em seis cenários diferentes.

A família ROG Phone 6 se move para o Snapdragon 8+ Gen 1, portanto oferece o mais recente e mais poderoso hardware Snapdragon e, como dissemos, pode ser configurado para até 18GB e 512GB de armazenamento.

Para suportar longas sessões de jogo, há um novo sistema de resfriamento dentro do dispositivo, com uma folha de grafite maior e uma câmara de vapor maior, para enviar calor para longe do SoC localizado no centro do telefone. As aberturas de ar também são preenchidas com nitreto de boro para aumentar o desempenho térmico.

Além do sistema de refrigeração dentro do telefone, o ROG Phone continua a oferecer um refrigerador externo, o AeroActive Cooler 6. A Asus recomenda isto para pessoas que jogam por mais de uma hora, pois pode realmente manter o telefone muito mais frio para garantir um ótimo desempenho.

O AeroActive Cooler 6 tem o benefício adicional de incluir mais botões físicos para controlar os jogos, ao mesmo tempo em que oferece outro visor externo que parece ótimo.

Voltando ao telefone, há um AMOLED de 6,78 polegadas, oferecendo taxas de atualização de até 165Hz, mas também aumentando a amostragem por toque para 720Hz. O objetivo aqui é garantir que você não perca nada - e dar-lhe uma resposta mais rápida do que os rivais quando estiver jogando de forma competitiva.

É coberto com Gorilla Glass Victus para mantê-lo livre de arranhões.

Para alimentar todo o dispositivo há duas células de 3000mAh, então você obtém um total de 6000mAh. É dividido por causa do arranjo no telefone com o SoC central, mas também suporta carregamento de 65W.

Como em telefones ROG anteriores, existem duas portas USB-C, o que significa que você pode conectar um cabo de carga na lateral do telefone ao invés de na ponta, o que é mais fácil de carregar ao jogar. Ou, você pode optar por apenas alimentar o telefone e não carregar a bateria, o que novamente é uma opção projetada para controlar o calor quando estiver jogando.

Há proteção IPX4 para este telefone, o que é raro em telefones para jogos de azar e significa que ele tomará um ou dois salpicos de água e não será danificado.

Há suporte para o Snapdragon Sound, então você tem áudio sem perdas aptX e há também uma tomada de fone de ouvido de 3,5mm para aqueles que querem evitar o Bluetooth. Há alto-falantes estéreo embutidos no telefone.

Para apoiar seus jogos, a Asus também está oferecendo o ROG Centra Ture Wireless Pro, um conjunto inovador de fones de ouvido que pode ser sem fio, ou pode ser conectado para um modo com fio USB-C, que inclui um ESS 9280 DAC para aumentar a fidelidade de áudio.

Como nos ROG Phones anteriores, há um extenso sistema de controle personalizado, com suporte para nove gestos diferentes, controles de movimento, gatilhos de ar e o gamepad opcional Kunai 3.

Já usamos muitos ROG Phones no passado e eles fazem ótimos dispositivos de jogo, enquanto oferecem uma boa relação custo-benefício para o hardware que você obtém.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

O ponto fraco é muitas vezes a câmera - e aqui você tem uma câmera principal Sony IMX766 suportada por uma macro e é isso.

A outra desvantagem é que a Asus oferecerá apenas duas atualizações de sistema operacional - portanto, parará no Android 14 - e dois anos de atualizações de segurança. Isso agora é um longo caminho atrás do resto da indústria, com muitas empresas oferecendo o dobro.

O ROG Phone 6 Pro custará £1099, enquanto o ROG Phone 6 virá com opções de 12GB ou 16GB, com preço de £899 ou £999 respectivamente.

Escrito por Chris Hall.