Novas imagens do Asus ROG Phone 6 revelam design e acessórios

(Pocket-lint) - Há apenas alguns dias, tivemos um vislumbre do ROG Phone 6 no banco de dados de certificação TENAA.

Agora, somos tratados com imagens de alta qualidade que revelam mais detalhes, assim como nosso primeiro olhar sobre os acessórios oferecidos.

As novas imagens vêm por cortesia da 91Mobiles, e mostram um design semelhante às imagens do banco de dados TENAA.

No entanto, notavelmente, a marca Tencent não está presente nas novas imagens, sugerindo que este será também o design usado para o modelo padrão.

No verso, podemos ver um display colorido, embora esperemos que este seja usado para o estilo gamer e não para fins práticos.

Também está ilustrado o AeroActive Cooler 6, um dispositivo de encaixe para auxiliar no resfriamento que se dobra como um suporte para chute.

O cooler é muito mais brilhante do que aquele projetado para o ROG Phone 5, e agora apresenta elementos transparentes e iluminação RGB proeminente para criar um visual muito futurista.

Parece ser muito maior também, o que sem dúvida ajudará na refrigeração - ao custo da portabilidade.

Por fim, temos um olhar sobre o Devilcase Guardian Lite Plus, que fica em algum lugar entre uma caixa telefônica e um pára-choques.

A caixa circunda o conjunto de câmeras do ROG Phone 6, bem como as bordas do dispositivo, mas parece deixar o painel traseiro mais exposto.

Talvez isto seja para ajudar no resfriamento, ou pode ser para manter a compatibilidade com acessórios como o já mencionado cooler clip-on.

De qualquer forma, não temos muito tempo para esperar, o ROG Phone 6 deverá ser anunciado em 5 de julho de 2022.

Escrito por Luke Baker.