Imagens do Asus ROG Phone 6 publicadas no TENAA mostram a câmera na íntegra

(Pocket-lint) - Já tivemos uma visão de perto do próximo ROG Phone, mas as câmeras permaneceram cuidadosamente escondidas nos modelos protótipos. Agora, finalmente conseguimos ver o quadro completo.

O novo ROG Phone 6 foi visto no banco de dados de certificação TENAA, juntamente com imagens que revelam a configuração da câmera - e algumas outras mudanças inesperadas.

As câmeras são encontradas em uma matriz horizontal na parte superior esquerda do dispositivo, em uma caixa muito mais proeminente do que vimos anteriormente.

Surpreendentemente, podemos ver um display traseiro no lado direito, algo que não estava presente nos primeiros protótipos.

Isto pode significar que vemos múltiplas variantes do ROG Phone 6, talvez um modelo 'Pro', bem como um padrão, ou pode ser apenas uma mudança no design.

Também vemos a marca Tencent ao lado do logotipo ROG na parte inferior esquerda, outra pista de que o modelo retratado pode ser uma edição especial.

As câmeras são apontadas como sendo uma câmera principal de 64MP com uma câmera de 12MP, embora os outros sensores permaneçam um mistério.

Em outros lugares, aprendemos que o telefone provavelmente suportará 65W de carga e a capacidade da bateria provavelmente estará na região de 5850-6000 mAh.

Estamos esperando um processador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e Android 12 como padrão.

O ROG Phone 6 deverá ser lançado em 5 de julho em Taiwan, e se você quiser saber mais, você pode conferir nosso recurso.

Escrito por Luke Baker.