Telefone Asus ROG 6 para carregamento de 65W

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Asus ROG Phone 6 e 6 Pro será lançado durante um evento na terça-feira 5 de julho de 2022, mas graças a uma listagem no website 3C da China, temos uma boa idéia de que cada um deles terá uma carga rápida de 65W.

Ambos os dispositivos receberam o Certificado Obrigatório da China (3C) - uma necessidade para lançamento no país. É provável que eles também estejam em processo de certificação em outros países.

O modelo padrão está listado sob o nome "ASUS_AI2201_A", enquanto o dispositivo Pro é "ASUS_AI2201_B". Eles são mostrados como aparelhos de 5G e têm capacidade máxima de carga de 65W. Um adaptador de energia está incluído com cada um deles.

Pouco mais pode ser obtido do site 3C no momento. No entanto, alega-se que o ROG Phone 6 funcionará no processador Snapdragon 8+ Gen 1 e terá um display de 165Hz.

Diz-se que a bateria interna é uma impressionante 6.000mAh.

Descobriremos muito mais no evento de lançamento no dia 5 de julho. A marca tem atualmente um relógio de contagem regressiva funcionando em uma página web dedicada, que também permite que você se inscreva para obter mais informações.

O evento de lançamento será realizado em Londres, diz ele, mas atualmente não há detalhes de um livestream.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 23 Junho 2022

Escrito por Rik Henderson.