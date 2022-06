Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Asus anunciou que lançará a próxima geração de telefones de bandeira em um evento em um evento on-line no próximo mês. O fabricante usará este evento para exibir sua próxima geração de aparelhos portáteis Android, bem como algumas outras peças e peças.

Aqui está tudo que você precisa saber sobre o evento, o que esperar e como assisti-lo.

O evento de lançamento do ROG Phone 6 acontecerá no dia 5 de julho às 13h BST. Eis o que isso significa para você em seu fuso horário:

Taipei, Taiwan - 5 de julho - 20:00 CST

Sydney, Aus - 5 de julho - 22:00 AEST

Mumbai, Índia - 5 de julho - 17:30 IST

Dubai, EAU - 5 de julho - 14:00 GST

Berlim/Paris/Madri - 5 de julho - 14:00 CEST

Lagos, Nigéria - 5 de julho - 13:00 WAT

Rio de Janeiro, Brasil - 5 de julho - 09:00 BRT

Nova York, EUA - 5 de julho - 08:00 EDT

Chicago, EUA - 5 de julho - 07:00 CDT

Los Angeles, EUA - 5 de julho - 05:00 PDT

Asus ainda não compartilhou uma transmissão ao vivo que podemos incorporar do YouTube ou Twitter, porém você pode assistir ao evento de lançamento diretamente no site da empresa aqui mesmo.

A Asus irá - é claro - usar este evento para revelar todos os detalhes de seu telefone principal da próxima geração, o ROG Phone 6. Ele também revelou, através de seu cabo do Twitter, que também estará exibindo alguns novos acessórios e fones de ouvido.

A empresa confirmou que este telefone apresentará o recém anunciado Snapdragon 8+ Gen 1 processador, bem como um painel AMOLED feito pela Samsung.

Embora seja bem legível nos outros detalhes, um hands-on com uma amostra antecipada parece ter mostrado muito do que pode esperar do telefone, incluindo um interessante design semi-transparente nas costas, duas portas USB-C e uma porta para fones de ouvido.

Embora popular entre os jogadores, a série ROG Phone não é muito familiar a todos os consumidores. É um dos poucos'telefones para jogos' que se destacam. Isso significa que ele apresenta capacidades de processamento realmente poderosas e normalmente apresenta métodos de refrigeração mais avançados e botões dedicados físicos ou sensíveis ao toque nas extremidades.

Normalmente também vemos alto-falantes estéreo poderosos, uma porta de 3,5 mm para fones de ouvido com fio e alguns acessórios adicionais como controladores e ventiladores de resfriamento feitos especialmente para estes dispositivos.

O ROG Phone 6 é o seguimento do ROG Phone 5 e ROG Phone 5 - além de procurar ser o telefone mais potente e mais rápido que existe - também é visto como um dispositivo que destaca todas as várias novas tecnologias do Snapdragon. Isso significa que não só veremos o novo processador, mas também o som sem fio e os aprimoramentos de conectividade. Em muitos aspectos, é um dispositivo de referência para todos os últimos desenvolvimentos da Qualcomm, e só isso faz com que valha a pena considerar.

Escrito por Cam Bunton.