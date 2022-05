Telefone Asus ROG 6: Tudo o que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Adoramos os telefones para jogos Asus ROG, que, além de serem ótimos artistas quando se trata de jogos, são apenas ótimos telefones em geral. Eles têm uma estética ciberpunk legal e muitas vezes também oferecem uma boa relação custo-benefício.

Se você mal pode esperar para ver o que a marca tem reservado em seguida, você está no lugar certo. O ROG Phone 6 está a caminho, e já reunimos tudo o que sabemos até agora.

Nenhuma data oficial de lançamento foi dada ainda, e os ROG Phones tendem a ser lançados em momentos diferentes em todo o mundo. Se tomarmos o ROG Phone 5S como exemplo, que foi lançado em Taiwan em agosto de 2021, mas levou até novembro para chegar às nossas costas.

Apesar disso, nos foram dadas algumas pistas que podem nos ajudar a identificar a janela de lançamento. Sabemos que o ROG Phone 6 será um dos primeiros telefones a ser lançado com o mais recente processador Snapdragon 8+ Gen 1 da Qualcomm - e a Qualcomm diz que os primeiros telefones com o 8+ Gen 1 chegarão ao mercado no terceiro trimestre de 2022. Portanto, estamos esperando uma data de lançamento entre julho e setembro de 2022.

Se ele será lançado fora de Taiwan nesse período de tempo, seu palpite é tão bom quanto o nosso.

Asus enviou algumas amostras de engenharia muito antigas para mostrar o processador Snapdragon 8+ Gen 1, então, graças a isto, tivemos uma boa visão do design do ROG Phone 6.

OAndroid Central e o Youtuber Dave2D conseguiram brincar com o dispositivo e nos deram uma visão de perto de praticamente tudo, além das câmeras e mudanças de software.

As primeiras amostras tinham um vidro semitransparente único atrás que mostra alguns dos internos. O estilo de assinatura da ROG está presente em todo o seu corpo, e o painel traseiro tem a palavra "Ousar" impressa de forma proeminente através dele. Não está claro no momento se outros acabamentos serão oferecidos, mas não temos tanta certeza sobre o verbo gigante, então esperamos que haja outras opções.

As duas portas USB-C usuais estão presentes, permitindo que você segure o telefone no modo paisagem ou retrato enquanto carrega, e nunca interrompa sua sessão de jogo. Há também uma tomada para fone de ouvido, se você desejar áudio de baixa latência.

Uma grande mudança é a falta de aberturas de refrigeração expostas, o que nos deixa curiosos sobre a nova solução térmica. O Android Central também notou uma junta de borracha na bandeja do cartão SIM, o que indica que o telefone terá algum grau de impermeabilização.

A única especificação de hardware confirmada é o processador Snapdragon 8+ Gen 1, mas é bastante excitante, pois significa que o ROG Phone 6 será provavelmente o telefone de jogo mais rápido já lançado.

Quando o Android Central passou o protótipo através de alguns benchmarks, descobriu que ele bateu praticamente tudo no mercado. A única exceção foi a série iPhone 13 Pro, que marginalmente venceu o ROG Phone no 3DMark Wildlife Extreme.

Em outros lugares, é principalmente especulação, mas esperamos uma exibição semelhante à de seu predecessor, em torno de 6,78 polegadas. Aumentar muito seria incômodo. Será um painel de alta taxa de atualização - possivelmente saltando de 144Hz para 165Hz a fim de combinar com o Red Magic 7. Não ficaríamos surpresos em ver um salto dramático na taxa de amostragem por contato, como o Asus tem algum atraso a fazer quando se trata do mais recente do Nubia.

Aqui está uma linha do tempo de tudo o que aconteceu no período que antecedeu o lançamento do Asus ROG Phone 6.

Android Central e Dave2D postaram sobre suas experiências práticas com um dispositivo protótipo rodando um processador Snapdragon 8+ Gen 1.

Escrito por Luke Baker.